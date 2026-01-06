賴子弟兵不提「兩國條例了」！ 李明璇批林宜瑾：又笨又壞

賴清德總統子弟兵、綠委林宜瑾3日宣布要提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，強調「台灣中國一邊一國不是句口號」，引發走向法理台獨疑慮，不過昨（5）日傳出林宜瑾已撤案，她本尊則辯「沒成案哪有撤案」。前國民黨發言人李明璇狠酸，林宜瑾是把台獨當政治提款機，又笨又壞，更點名台獨支持者們「能忍受民進黨打多久的假球？」

林宜瑾原本提案將「兩岸條例」修成「兩國條例」，最後打退堂鼓，立法院今日的程序委員會確定不會出現此案，不過林對此強調，沒成案何來撤案，並指還有其他立委也想連署，完整修改草案需要更多時間。

李明璇昨則在臉書表示，林宜瑾身為賴清德的嫡系大將，在賴稱解放軍實力不到後，立馬來上演這齣大戲，真的是一脈相承，同樣的出一張嘴；不過李認為，林此舉是把台獨當政治提款機，把政治利益當成自己的唯一，不顧國家安全，更無視憲法條文。

李明璇痛批，林宜瑾此舉是又笨又壞，笨的是已經有蔡易餘的前車之鑑了，還要來重蹈覆轍，壞的是想賭賭看剛軍演完，在野會不會害怕擦槍走火？所以出來當煞車皮，直接無視可能造成的風險和危機。

李明璇也點名台獨支持者們，還能忍受民進黨打多久的假球？並強調「台獨靠張嘴，橘書當寶劍，這是民進黨的荒謬，更是台灣社會的悲哀」。

