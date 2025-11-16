賴宣布成立兒童及家庭署

台大醫院十六日在台大兒童醫院舉辦「健康台灣深耕」論壇，總統賴清德（中）應院長余忠仁（左二）之邀出席與會，衛福部長石崇良（左）等人也到場參與。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

總統賴清德十六日出席台大醫院健康台灣深耕論壇時指出，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」，提供兒童醫療、身心發展與政策決策的整體支持，讓兒童權益能得到更完善的保障，而作為專責兒童照護的行政機構，要接住每一名國家未來主人翁的身心發展照顧。

為照顧兒童身心健康，總統賴清德出席台大醫院健康台灣深耕論壇時宣布，衛福部將成立兒童及家庭署。（台大醫院提供）

賴清德指出，幼兒專責醫師制度，截至今年九月，已經有超過二千五百位醫師、近一千二家院所參與，照護超過廿六萬八千餘名三歲以下幼童，照護涵蓋率達到百分之六十五，讓更多孩子獲得連續而穩定的健康照顧，明年起健保將匡列二四九億元保障０到六歲兒童就醫。

廣告 廣告

中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基（中）長年倡議成立兒少權責部門，總統賴清德十六日在公開活動中正式宣布衛福部將成立兒童及家庭署。衛福部長石崇良（右）也於會後向呂鴻基致意，兩人和台大醫院教學部主任陳慧玲（左）一同合影留念。（中央社)

賴清德表示，健保從去年起共挹注八點五七億元，調整兒童或兒科專科醫師的健保支付，包括兒童重症住院給付及「低度∕中度∕高度生物等效劑量質子放射治療」等，預估每年將有約一百名兒童癌症患者受惠。在兒童心理健康部分，政府補也助約一億三千萬元推動「布建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫」。

賴清德指出，優化兒童醫療照護第二期計畫，在二０二八年前投入一三五點六億元，提升照護量能並促進人才留任。中央政府今年編列二七億元用於建立三層級兒童醫療體系，由八家核心醫院專責重症兒童照護，整合周產期及急重症資源，提供從產前、急診到加護病房的連續性醫療服務。

台大醫院長余忠仁表示，作為國家醫學重鎮，台大醫院積極響應政府政策，除推動「健康台灣深耕計畫」外，更以「提升醫療韌性、守護國人健康」為核心願景。

台大兒童醫院長李旺祚指出，兒童醫院肩負「健康台灣深耕計畫」使命，以「智慧醫療網守護兒童健康」為主軸，結合人工智慧與臨床決策系統，建構兒童健康資料庫，推動疾病預防、早期診斷與精準治療。