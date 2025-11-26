賴宣布1.25兆國防預算 媒體人不忍了：最新最好武器從來沒給台灣

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％，並將推出400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，媒體人「文翔政論」質問，1.25兆相當於政府1整年預算的3分之1、不是個小數字，但重點是，這筆錢「能買什麼」？

《華盛頓郵報》刊登賴總統投書，賴在文中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％；強調台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

「文翔政論」今（26）日在臉書發文表示，今年總預算3兆69億，1.25兆相當於政府1整年預算的3分之1，不是個小數字，但最重要的還是「能買什麼」。他直言，若1.25兆能讓台灣獲得世界上最先進軍事裝備，如採購到最新最強戰機、無人機、最強潛艦、反飛彈系統，或是讓台灣發射幾顆軍用衛星、建造星鏈系統，把台灣打造成「台灣之盾」等，和以色列一樣買到最新最好的武器，這筆錢大家應會覺得花得值得、不會有意見。

「文翔政論」直言，問題是，台灣過去數十年幾乎都在買別國不要的軍備，甚至買來的武器料件壞了，等好幾年都等不到料來補，不是停產，就是低產能，導致國軍一堆裝備「爛在那」，最新、最好、最有用的裝備從來沒給台灣。他並嗆問，美國敢賣給台灣最精準的定位系統，及射程最具威懾力的導彈系統，讓台灣遭受威脅時，可以一鍵攻擊大陸嗎？

