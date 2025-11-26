賴宣布8年1.25兆拚國防

總統賴清德26日宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，未來8年共投入1兆2千5百億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。 （中央社）

記者康子仁∕台北報導

總統賴清德二十六日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，指北京當局以二０二七年完成武統台灣為目標，國防特別預算是必要的投資。國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來八年間投入一兆二千五百億元。

賴清德在副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄和總統府秘書長潘孟安等人陪同下，會後出席記者會。

賴清德宣布，預計從二０二六至二０三三年八年間共投入一兆二千五百億元經費，打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛作戰體系。

廣告 廣告

賴清德說，面對大陸企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應，分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴清德指出，大陸對台灣和印太區域的威脅正在加劇，北京當局以二０二七年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，以及灰帶侵擾，企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣。

賴清德說，大陸正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權；更藉反獨促統、跨境壓鎮，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質治理的假象。更在台灣內部加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同。

賴清德認為，這筆國防特別預算是必要的投資，而且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。他強調，這筆預算加上去後，並沒有達到ＧＤＰ的百分之五，政府希望明年國防預算能夠達到ＧＤＰ的百分之三以上。

賴清德表示，印太和平穩定是區域國家的責任，大陸作為地區大國，須體現大國責任；動輒對周邊國家複合式威脅與攻擊，並非一個負責任大國應有的作為。

賴清德指出，編列國防特別預算提高國防力量是為了防止大陸併吞且已籌備多時，與美國總統川普和大陸國家主席習近平對話沒有關係，也與台美關稅談判沒有關係，主要是展現台灣守護國家的決心。