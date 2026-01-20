賴布局卓榮泰選桃園？吳子嘉斷言「不可能」爆：內閣恐改組

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

綠營內部盛傳，兼任民進黨主席的總統賴清德欽點正副閣揆出戰2026縣市長選舉，其中鄭麗君選台北市，卓榮泰拚桃園。對此，媒體人吳子嘉認為，鄭麗君不可能出來選，而要卓榮泰出來選是假議題，背後的動作是要他離開行政院長的位置。吳子嘉研判，內閣可能會改組。

吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播節目中表示，他認識卓榮泰多年，卓的脊椎不好，沒辦法投入選戰。他認為，一直傳卓榮泰出來拚2026，背後的動作是叫卓榮泰離開行政院長的位置，他研判內閣要改組，人事需要做調整、要搬風。他直言，卓榮泰出來選舉是假議題，「要卓榮泰卸任是真的。」

至於鄭麗君是否有可能披掛上陣戰台北市長，吳子嘉指出，鄭麗君不會想要選，她也不是會選舉的人，況且鄭麗君夫家經濟狀況很好，他認為鄭麗君不會答應。

對於民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策是騙選票。吳子嘉說，柯文哲就是「嘴賤」，柯打不過蔣萬安，為搶鏡頭去「蹭」蔣萬安，根本是不自量力。

