賴床族福音？Google鬧鐘新增滑動關閉選項

【記者趙筱文／台北報導】不少Android用戶每天早上與鬧鐘的拉鋸戰，最近終於迎來新變化。Google為「時鐘」推出8.5版更新，加入滑動關閉鬧鐘的操作方式，不再只有一鍵點擊就能把鬧鐘關掉，讓賴床族想再睡回去，至少多了一點安心感。

這項功能已隨Google時鐘8.5版釋出，並自即日起全面推送至所有Android 裝置。用戶更新後，只要重新啟動App，就會看到「自訂」提示，也可直接進入設定頁，選擇「關閉鬧鐘方式」。

在新設定中，原本的「點擊」操作，新增「滑動」選項。實際畫面上，「貪睡」會顯示在左側、「停止」在右側，使用者必須明確滑動才能關閉鬧鐘，官方也在介面中加入引導動畫，降低誤觸機率。這樣的設計，被視為是希望減少「半夢半醒直接關掉鬧鐘」的情況。

這次更新的設計語言，也延續Google去年在電話App中導入的Material 3 Expressive風格，強調更直覺、但不那麼「輕鬆」的手勢操作，讓重要動作需要更明確的使用者意圖。

除了鬧鐘操作方式外，Google Clock 8.5也同步更新了介面元件，將原本的Material 2滑桿，全面換成Material 3 Expressive樣式。新的滑桿軌道更厚、控制點更明顯，拖曳時還會即時顯示1.00到7.00的數值變化，整體辨識度與視覺一致性都再升級。

Google時鐘App 右上方「...」的「設定」可調整鬧鐘關閉方式。趙筱文攝

