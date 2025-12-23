賴式作風 失敗的本質

（圖／本報系資料照）

1984年，日本有一本暢銷書《失敗的本質：日本軍的組織論研究》，探討二戰期間為何日本軍部壓制反對意見，形成集體盲目，一再做出錯誤的決定，終於導致全軍覆沒的敗局。這本書在日本社會非常轟動，引起廣泛的討論。二戰前日本軍隊的戰鬥力是頂尖的，訓練和紀律都很嚴格，但為什麼最後陷入集體的盲目，對局面失去現實感，把過去的勝利當成精神動員的武器，無法準確判斷，未戰先敗。

我想用同樣的概念，來指出賴清德的個人特質及民進黨的行為模式，已陷入「失敗的本質」。

首先就民進黨的體質來說，原本具有強烈的草莽性格，黨內勇於提出異議者眾多，表面上內爭，結果最後往往可以找到比較接近現實的作法。然而，執政久了之後，民進黨也開始集權於黨主席一人，同時產生權力主流的勾結派系，會主動攻擊不同意見的黨內人士。

賴清德的人格狀態更加強了這種現象，政治上他幾乎不做任何妥協。2014至2017年賴擔任台南巿長期間，由於抗議台南市議長涉嫌賄選，曾經有232天拒絕出席議會。這件事充分反映賴的個性，他把自己放在民主體制之上，一旦進入政治對抗，他會把整個體制作為攻擊的對象，他的認知才是民主。

這種獨裁的個性當然會吸引一批忠誠的支持者，並在初步階段凝聚力量，取得政治優勢。即使如此，2024年大選，經過民進黨全面執政8年，各種弊端畢露，民心疲憊，但由於在野黨尚未完成整合，賴清德仍然以40%的選票贏得大選，不過民進黨失去國會多數。然而，他們仍然沉迷在全面執政的權力慣性上，總覺得民眾一定站在他們這邊。

去年底，國會在野黨推動《憲法訴訟法》等3大修法案，民進黨發起青鳥包圍國會，勢力浩大，有如太陽花運動重現，賴清德亢奮不已，獨裁心態又受到鼓舞。由假冒的「公民團體」打前鋒，柯建銘督導指揮，賴清德指點江山，推動對在野黨立委的大罷免。

台灣淪為喊打喊殺的島嶼，由於政治思維和行動的絕對性，非常能夠激發支持者的戰鬥情緒，台灣政治從來沒有如此邪教般的氣氛。這就是賴清德把政敵徹底剷除的黑暗之心；然而，這並不是大多數民眾要的，甚至反感和厭惡，在賴的領導下，一般人甚至無法過正常的生活。也有極少數民進黨人提出異議，卻立刻遭到無情的圍剿。

大罷免大失敗並不是因為國民黨有多大的本事，而是人民排斥這種以民主人權為名，卻張揚殘暴的政治手段。民進黨的法西斯化加上賴清德的獨裁個性，造就了「失敗的本質」，大罷免大失敗就是最大的驗證。

最近，憲法法庭5位法官擅自做出裁決，更是荒天下之大唐，這又是賴清德在缺乏權力基礎時，把憲政體制踩在腳底下的最新動作。他如此渴望權力，如此把中華民國體制當成他的戰利品，沒有任何敬畏之心。許多人很擔心賴清德最後會得逞，但這種憂慮就好像大罷免之前的不安，賴清德的作風符合「失敗的本質」，不會有其他的結果。