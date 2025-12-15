賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境

娛樂中心／綜合報導

名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。

賴弘國遭疑三度婚變。（圖／翻攝自賴弘國IG）

劉偉民日前與賴弘國聚餐，事後發文寫下：「其實真的沒什麼大事，可能經歷了和我當初同樣的處境……。」他進一步分析，婚姻中的先生可能因為全心投入工作而忽略妻子感受，也或許自認為家庭付出良多，將所有光芒都留給自己，忘記另一半同樣需要受到矚目，對於婚姻關係頗有感觸。

賴弘國（左）與劉偉民（右）聚餐談論婚姻心事。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

劉偉民本身亦有兩段婚姻經歷，第一段因自己外遇告終，第二段則因小22歲妻子出軌畫下句點。網友好奇賴弘國是否真的三度離婚，對此劉偉民回應「應該才兩次吧」、「當然沒有離婚」，替他澄清相關傳聞。

