賴弘國爆3度離婚！揪同處境名醫聊心事 婚姻狀態曝

名醫劉偉民曬出與賴弘國聚會合照，曝光對方婚姻狀態。（圖／翻攝自劉偉民臉書）





有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，先前經歷「華航林依晨」趙筱葳、香港女星鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻，2022年與第三任妻子Alice結婚，未料前陣子傳出婚變消息，雙方至今沒有回應。近日，婦產科名醫劉偉民曬出與賴弘國聚會合照，意外曝光對方婚姻狀態。

劉偉民在社群平台分享和賴弘國合照，兩人相約吃飯、聊心事，他有感而發寫下「其實真的沒什麼大事，可能經歷了和我當初同樣的處境。」劉偉民分析，在婚姻關係中，丈夫全心投入工作，無形中忽略妻子感受，自認為對家庭做出極大貢獻，所有光芒全在自己身上，卻忘了妻子同樣需要掌聲。

貼文曝光後掀起討論，也有人好奇留言「他真的離婚三次超越劉帥了嗎？」劉偉民則回應「應該才兩次吧？扯平了」，網友接著提到前陣子賴弘國爆出婚變一事，劉偉民則直言「當然沒有離婚」。事實上，劉偉民亦曾有兩段婚姻，第一任因為外遇告終，第二任則是對方出軌收場。



