賴弘國遭妻退追三婚觸礁？ 他「跟進刪照」疑默認
「醫界王陽明」、阿嬌（鍾欣潼）前夫賴弘國2022年梅開三度和科技業女友Alice結婚，兩人生下一子一女後，外界以為賴弘國終於能擁有穩定家庭，未料近日傳出Alice刪了兩人過去合影、取消關注賴弘國，疑似婚變，而針對此事，賴弘國未正面回應，但被發現近日上線跟進刪光關於Alice的貼文，遭解讀是默認婚姻觸礁。
據《鏡週刊》報導，賴弘國3年前迎來人生的第三段婚姻後，也和Alice集滿「好」字生下一對兒女，但從今年初起兩人便互動減少，雙向取消關注，Alice頻繁曬出國散心照片，身邊不見賴弘國，更寫下：「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等文章，暗示生活有了大改變。
而過去常在網上回應網友留言的賴弘國，這次面對3度婚變流言相當低調，不僅未回應媒體詢問，還默默刪了跟Alice相關的貼文，看似默認。而他先前曾與空姐出身、神似林依晨的趙筱葳（Ivy）有過半年婚姻，最轟動的則是和阿嬌的短命婚。
阿嬌當時來台工作認識賴弘國，2017年雙方公開戀情，隔年賴弘國求婚成功，兩人在洛杉磯、香港舉行豪華婚禮，也曾一同上實境節目曬恩愛，阿嬌還多次表示正打算備孕，未料2020年兩人閃電承認結束4年婚姻，賴弘國發長文表示，在婚前派對時，阿嬌就表示後悔，「妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力」，後來阿嬌表示失敗，「妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開玩笑」，直到賴弘國收到分居協議，才知道是真的，他說：「我想以後我跟嬌還會是朋友，她是我遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛我了。」
