賴弘國3度離婚？恩師苦嘆感同身受「自以為很了不起」

阿嬌（鍾欣潼）前夫、「醫界王陽明」賴弘國3年前梅開三度和科技業女友Alice結婚，兩人生下一子一女，近日頻傳兩人婚變，雙方都刪光過去兩人合影，Alice更取消關注賴弘國，沒正面回應；倒是賴弘國最近跟恩師聚餐時，對方回應網友透露出賴弘國婚變與否的真相。

賴弘國恩師、婦產科名醫劉偉民最近曬出師徒合影，劉偉民說：「其實真的沒什麼大事，可能經歷了和我當初同樣的處境...做先生的全心全力都放在工作上，自以為很了不起，但無形中忽略了妻子的感受...做先生的自以為對家庭做了很大的貢獻，但所有的光芒都在你自己身上，做妻子的只是附屬品，但忘了做妻子的也需要spot light」。

而劉偉民有過兩段婚姻，字句透露出經營婚姻的不易，有人說：「我覺得他的問題比這樣還複雜」、「選對象不用像挑醫生一樣事關生死，只要找個舒心的，不是條件好的，舒服過日子，陪伴生老病死就好」，另有人直接問：「他真的離婚三次超越劉帥了嗎？」劉偉民說：「應該才兩次吧？扯平了」。

網友追問：「前陣子新聞很熱捏，說他似乎又離婚了，但沒有證實」，劉偉民回應：「當然沒有離婚」。而Alice先前曾曬出散心照片，身邊不見賴弘國，更寫下：「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等文章，並在Threads上第一次發文說：「首發，人生沒考失敗這麼多次，幸好還是成功了」，「考了第三次終於考過汽車駕照了，大家可以恭喜我嗎」，並表示在大雨滂沱中終於拿到駕照，太感動了。

