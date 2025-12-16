賴弘國3度離婚？恩師苦嘆感同身受「自以為很了不起」
阿嬌（鍾欣潼）前夫、「醫界王陽明」賴弘國3年前梅開三度和科技業女友Alice結婚，兩人生下一子一女，近日頻傳兩人婚變，雙方都刪光過去兩人合影，Alice更取消關注賴弘國，沒正面回應；倒是賴弘國最近跟恩師聚餐時，對方回應網友透露出賴弘國婚變與否的真相。
賴弘國恩師、婦產科名醫劉偉民最近曬出師徒合影，劉偉民說：「其實真的沒什麼大事，可能經歷了和我當初同樣的處境...做先生的全心全力都放在工作上，自以為很了不起，但無形中忽略了妻子的感受...做先生的自以為對家庭做了很大的貢獻，但所有的光芒都在你自己身上，做妻子的只是附屬品，但忘了做妻子的也需要spot light」。
而劉偉民有過兩段婚姻，字句透露出經營婚姻的不易，有人說：「我覺得他的問題比這樣還複雜」、「選對象不用像挑醫生一樣事關生死，只要找個舒心的，不是條件好的，舒服過日子，陪伴生老病死就好」，另有人直接問：「他真的離婚三次超越劉帥了嗎？」劉偉民說：「應該才兩次吧？扯平了」。
網友追問：「前陣子新聞很熱捏，說他似乎又離婚了，但沒有證實」，劉偉民回應：「當然沒有離婚」。而Alice先前曾曬出散心照片，身邊不見賴弘國，更寫下：「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等文章，並在Threads上第一次發文說：「首發，人生沒考失敗這麼多次，幸好還是成功了」，「考了第三次終於考過汽車駕照了，大家可以恭喜我嗎」，並表示在大雨滂沱中終於拿到駕照，太感動了。
更多中時新聞網報導
高溫、高票價夾擊 烤驗世足賽
宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點
求助生命線 文字協談比率高 23％弱勢兒 為了省錢不吃飯
其他人也在看
低調煲愛穩了／獨家！刪光網路足跡獲信任 阮經天韓國探視女友戀情穩
阮經天10月時才被本刊獨家爆料，藏愛小20歲千金女友徐小姐，有趣的是，這段戀情並未重複阮經天過去「見光死」被發現就分手的鐵律，日前他還飛到韓國和徐小姐會合。據悉，是因徐小姐在被曝光後，持續保持低調，刪光網路足跡，獲得阮經天信任，所以這一次的愛情「真的穩了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 20
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 34
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 15
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 3 小時前 ・ 5
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 38
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 2 小時前 ・ 發起對話
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 25
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 1 天前 ・ 38
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 26
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好
香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。鏡報 ・ 1 天前 ・ 22
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
連張員瑛也融化！大咖男神主持一半...舉手幫擋雨 畫面美到像拍韓劇
韓國音樂盛典《2025 Music Bank Global Festival in JAPAN》一連兩天在日本舉辦，主持人則由韓國男星李濬榮搭檔「IVE」張員瑛，不過主持到一半時，天空突然飄起小雨，沒想到李濬榮立刻伸手幫忙擋雨，讓網友形容畫面「美到像拍韓劇」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話