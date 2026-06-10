賴怒「憲政施行以來最荒謬」 國民黨嗆回：你才荒謬、整個府院都荒謬

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總統暨民進黨主席賴清德喊話藍白快審總預算。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨出席台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師，在致詞期間砲轟在野黨：「真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」國民黨今（10日）則回擊，問題癥結在於去年立法院三讀通軍人加薪及《財劃法》等法案，行政院釋憲、不副署，後來送到立法院的預算未包含軍人加薪、《財劃法》等相關預算，「賴清德你才荒謬，整個府院都荒謬！」

賴清德昨指責稱，中央政府總預算可能還會一拖再拖，他真的搞不清楚，他不知道未來立法院要怎麼審預算？2026年的預算跟2027年的預算要一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？

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國民黨則表示，看來過了那麼久，賴清德根本沒有搞清楚狀況，到底是誰比較荒謬？現在總預算的問題癥結在於，去年藍白三讀通過有關軍人加薪及《財劃法》等法案，行政院卓榮泰選擇送釋憲、不副署，後來送到立法院的預算也並未包含軍人加薪、《財劃法》等相關預算，就問立法院怎麼可以審違法、不符規定的預算呢？再問立法院要求行政院依法編列預算後再審，何錯之有？

國民黨提到，國民黨立法院黨團已多次表示，「只要行政院依法編列，馬上就可以開始審預算。」，結果，民進黨天天造謠抹黑，試圖欺騙社會大眾，好像沒過今年的總預算，政府就什麼都做不了；但事實是，依據《預算法》第54條規定，原有經常性經費、延續性資本支出計畫依然可以比照上年度編列預算執行 。

國民黨不滿稱，為了照顧民生，包含河川整治、TPASS等，今年3月，藍白聯手通過718億元的新興計畫先行動支案，當時民進黨還是投反對票，更離譜是，卓榮泰硬是拖到4月下旬才通過。「不依法編列預算、延誤新興計畫執行、造謠、栽贓在野黨違憲是民進黨政府，是賴清德總統！」

國民黨強調，依法審查預算、看緊人民荷包是立法委員的法定職責。請賴清德政府立刻停止情緒勒索，依法執行立院三讀法案，並依法編列預算。

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