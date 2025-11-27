賴悄改貼文被抓包！徐巧芯曝「國際戰略意義」轟：不是只差3字

賴清德總統昨(26)日召開記者會，提到北京當局以2027年「完成武統」台灣為目標，不過其臉書卻被抓包悄悄修改了，變成「完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨立委徐巧芯痛批，這不是只差了3個字，這是大事，並點出兩者在國際戰略上的意義。

徐巧芯今在臉書指出，賴清德總統先是在記者會上，信誓旦旦地公開宣示「中共以2027年完成武統台灣為目標」，等同於總統親口證實後年兩岸爆發戰爭的高度可能性；徐表示，賴臉書上的文字紀錄也與發言內容一字不差，證明這絕非一時口快，而是定調後的發言。

徐巧芯進一步表示，總統府似乎意識到這話說得太滿、太危險，竟然偷偷摸摸地進行「校正回歸」，原本的「完成武統」，突然被加了幾個字，變成「完成武統台灣『的準備』為目標」；徐痛批，這不僅是只差3個字而已的小事，這是大事，兩者在國際戰略上的意義，前者是戰爭的時間表，後者是能力的評估。

徐巧芯強調，賴清德先利用「戰爭恐懼」合理化超高額且未正式發佈細節不精確的預算時，說得斬釘截鐵，發現引起爭議或遭到關切後，再偷偷修改文字遊戲，最後把責任全推給媒體，這甚至好像不是第一次了；徐認為，賴身為三軍統帥，連兩岸關係如此關鍵的論述都能搞混，出事卻毫無擔當、只會推卸責任，「大街喊話、小巷改稿」的作風，要人民如何相信賴有能力帶領國家走過危機？

