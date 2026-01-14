賴意志非新系不行？董智森示警1狀況：將成黨內東方不敗

董智森直言，若台南初選能打掉陳亭妃，賴清德(圖)就成為黨內的東方不敗。（資料照／陳麒全攝）

民進黨初選如火如荼，台南市長民調結果將在15日出爐，參選人綠委陳亭妃14日喊話大家好好睡一覺，等待中央黨部開封民調資料。但媒體人董智森示警，黨主席賴清德為了2028勝選意志，不能讓非新潮流的人選九合一，如果能弄掉陳亭妃，在黨內就是東方不敗。

董智森14日在《新聞大白話》節目表示，賴清德在九合一選舉做了很多布局，非新潮流不行，賴瑞隆就是這樣的情況下起來的。因為邱議瑩就是英系，也是陳其邁權力所要交棒的，棒子前天都交了，只是沒有交好。還有蘇貞昌站台、陳水扁加持，這個很可怕！會影響到賴清德的2028，所以賴都要用自己人，最近用徵召的方式徵召了多少人？宜蘭林國漳、基隆童子瑋，還有新竹找去南投選的溫世政。

廣告 廣告

董智森提到，何欣純早早就提名了；陳素月更不用講，彰化4席立委，有2席是正國會！賴不要，他要另外一席新潮流的。所以可以看到，賴清德其實是很有危機感的，這個危機感在這兩天看得很清楚，總統府昨天發布蘇嘉全當海基會董事長，把地位很高的吳豐山幹掉，因為要拉攏謝長廷，叫謝長廷去接蘇嘉全原來的台日關係協會會長，讓謝長廷能代表他的派系。

董智森強調，所有東西都是賴清德為了自己2028年勝選的意志，在操弄這些人，「那當然今天晚上就很重要了，如果陳亭妃又被他在黨內這邊幹掉的話，那賴清德在黨內，就是一個東方不敗了！」

董智森直呼，所以對賴清德來講，今年的九合一選舉非常重要，不能讓非新潮流的人代表民進黨去選！

【看原文連結】