賴慧如傳「狂請假」惹劇組不滿賜死角色 電視台回應了！

【緯來新聞網】29歲藝人賴慧如從歌唱比賽起家後轉往戲劇發展，憑藉近年在多部本土劇中的表現逐漸嶄露頭角。她日前在八點檔劇集的角色突遭「賜死」，《鏡周刊》報導指出是因為劇組不滿賴慧如請太多假而將角色「賜死」，對此電視台也回應了。

賴慧如爆「狂請假」惹劇組不滿賜死角色。（圖／賴慧如FB）

賴慧如過去六年間參演五部連續劇，今年9月提前結束拍攝行程後，宣布將暫時離開八點檔行列。她也透過社群透露，為了新計畫剪去多年來保持的長髮，挑戰自己從未嘗試過的最短髮型。她坦言當下有些不捨，但對新造型感到滿意，網友們也紛紛稱讚她的清新轉變。



根據《鏡週刊》報導，該劇組對賴慧如多次請假頗感困擾。由於劇集拍攝模式為每日更新，演員需待命至隔日方知是否上場，賴的私人行程頻繁，經常臨時請假，導致編排劇情和拍攝排程難度提升。



據報導指出，除了固定參與胡瓜主持的外景節目，今年7月她還長時間投入周遊監製的歌舞劇演出。社群平台上，她也時常分享度假照片，讓外界質疑她對戲劇工作的投入度。



對於外界質疑賴慧如的戲份被刪除是否因個人因素，民視回應：「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

修杰楷、王柏傑半夜打架送警局 林柏宏理性勸誡下結語

韓啦啦隊女神河智媛靠蜜大腿走紅 來台合體溫妮熱跳洗腦舞