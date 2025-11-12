賴慧如八點檔被賜死！ 電視台親解原因

賴慧如12日被爆出八點檔《好運來》角色被賜死，先行領便當，對外說是有唱片錄製安排，不過據報導，其實是因為請太多假再加上大方打卡出遊，讓劇組相當頭痛。對此，民視做出回應。

賴慧如。（圖／資料照／民視）

據週刊報導，賴慧如是同台《綜藝大集合》的主持人，劇組已經要配合外景錄影時間，再加上她私人行程過多，最近又被周遊欽點演舞台劇，頻繁請假，讓劇組很頭痛，光排她的班表和安排劇情就疲於奔命。

民視表示，《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音