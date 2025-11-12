賴慧如新婚就遭8點檔「賜死」內幕曝光 不捨清空置物櫃！電視台回應了

賴慧如（中）在《好運來》中被「賜死」。民視提供

台8女星賴慧如被爆出因經常請假，遭民視8點檔「賜死」，民視則回應：「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。」

賴慧如今年4月與國標舞老師劉家銘舉辦婚禮，私人行程很多，又有胡瓜外景節目主持工作，以及演出周遊監製的歌舞劇。《鏡週刊》報導，她因頻繁向8點檔劇組請假，再安排劇情與班表上造成很多麻煩，今年9月遭《好運來》劇組「賜死」。

賴慧如曾發文不捨離開8點檔劇組。翻攝臉書

據悉賴慧如對於突然「領便當」也很傻眼，當時還在社群上發文：「連續拍了五檔八點檔，這是我第一次中途殺青 ，也把棚內的櫃子暫時清空，在劇組的置物櫃因為連續拍，所以8年從沒換過 ，在整理的時候，發現了一個泡麵，拿起來看，竟然是2022的，我在劇組大笑，然後問，有人要吃嗎？」但仍感謝民視的照顧。



