賴慧如曬「國際獎盃」曝喜訊！粉絲狂讚多才多藝 她搶先揭除夕節目「出大招」

四季線上／陳軒泓 報導

女星賴慧如能歌善舞，又具備演戲實力，同時還握有綜藝節目主持棒，演藝事業的表現豐富且精彩，多才多藝的她因此圈粉無數，橫跨各項表演領域也讓她在演藝圈擁有好人緣，去年舉辦婚宴更是號召了不少演藝界大人物齊聚一堂。而賴慧如時常在社群上分享工作與生活近況，日前她曬出手中拿著獎盃的照片，開心表示要把這份得獎喜悅分享給大家，消息一曝光引來粉絲紛紛留言祝賀，大讚她太多才藝了。

賴慧如曬出與獎盃合照，開心分享喜悅（圖／翻攝賴慧如 Huiru Lai 臉書）

賴慧如分享了一張與剛得手的獎盃合影，這個獎原來就是《綜藝大集合》拿下2025年亞洲電視大獎「最佳綜藝主持人」，照片中賴慧如將獎盃高舉在臉旁，面帶笑容地對著鏡頭記錄下珍貴的一刻，她表示：「謝謝民視謝謝公司大藝，給我這個機會可以在這個20幾年、第一名的節目加入主持群」，同時也感謝師父胡瓜的帶領與照顧，《大集合》陪伴很多長輩們也陪伴了她的成長，對此賴慧如也想將這份喜悅送給觀眾，一起共享難得的榮耀。

廣告 廣告

《綜藝大集合》榮獲 2025 亞洲電視大獎「最佳綜藝主持人」

隨著農曆新年將至，《綜藝大集合》主持群也依循往例錄《民視第一發發發》過年特別節目，而賴慧如除了主持運動單元之外，也投入精彩的舞蹈單元，她搶先透露這回將挑戰非常困難的特技演出，為了這段表演她坦言練習時已經崩潰好幾次，準備時間有限加上自我要求高，讓她頻頻受挫，甚至提到跟老公套招至今都無法順利完成，無奈嘆自己被摔到快要發脾氣，乍聽之下挑戰度極高，也令人不禁期待她會帶來什麼精彩大秀。

賴慧如將在《2026 民視第一發發發》帶來突破演出，坦言練習一再崩潰

【看更多】

除夕節目開跑了！「TW ICE」降臨《發發發》60秒熱舞搶先曝 白冰冰一秒變少女

《綜藝大集合》董至成重拾主持棒？胡瓜喊「歡迎歸隊」 8年前陣容再現

「愛拚才會贏」葉啟田神隱4年現身！ 重返舞台否認失智症 被問「參政意願」全說了

【FastTV飛速看】《綜藝大集合》直播放送不中斷👉點擊前往

《民視第一發發發》2025精彩回顧▶️舞蹈PK驚豔全場





更多四季線上報導

陳美鳳《民視第一發發發》除夕表演搶先曝！將攜手「神秘大咖男歌手」她坦言：很挫

傳不主持《大集合》！ 阿翔出動「這人物」挽留胡瓜 本人反應曝光

引爆話題《尋秦記》原班人馬回歸續作！古天樂隔12年「確定來台」和影迷見面