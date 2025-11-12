賴慧如爆「私事多」遭賜死！民視「72字」回應了
娛樂中心／于士宸報導
29歲女星賴慧如擁有亮麗外型與火辣身材，近年憑《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等多部八點檔走紅。沒想到，不久前她在民視八點檔《好運來》中突然「領便當」下線，對外則表示是因有「其他工作安排」。不過今（12）日卻遭《鏡週刊》爆料，疑似因私事繁多、請假次數過多，讓劇組不堪其擾而被提前寫死。對此，民視稍早也出面強調「劇中角色的加入或離開，並非個人因素」，回應傳言了。
賴慧如《好運來》角色「蕭麗美」提前殺青了。（圖／翻攝自賴慧如臉書）
八點檔女星賴慧如9月在《好運來》中突然「被賜死」下線，令不少粉絲好奇背後原因。根據《鏡週刊》報導，八點檔演員的拍攝行程相當緊湊，往往得每日待命，直到隔天班表公布後才能安心休息。然而，賴慧如近來疑似因私事繁忙、身兼多職，除了固定參與胡瓜的外景節目外，7月時還曾請長假演出周遊監製的《她的一生》歌舞劇，頻繁請假的模式也讓外界猜測，她的角色遭提前寫死，是否與無法配合劇組拍攝行程有關。
賴慧如殺青後，利用休假空檔到新加坡旅遊。（圖／翻攝自賴慧如臉書）
賴慧如殺青後剪了一頭俐落短髮。（圖／翻攝自賴慧如臉書）
賴慧如近6年連續出演5部八點檔，卻在9月突然殺青，提前結束八點檔工作。結束拍戲後的她，也趁著休假時間轉換角色，剪了一頭俐落短髮，煥然一新的短髮造型獲得粉絲好評。然而，針對突然賜死角色原因，民視則回覆：「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素」，表示目前劇情方面採用多線發展、節奏緊湊形式呈現，後續更將迎來「關鍵反轉」，敬請觀眾持續鎖定。
原文出處：賴慧如遭爆「頻繁請假」提前領便當？民視「72字回應了」：並非個人因素
更多民視新聞報導
餐廳「變漂漂河」還客滿！議員PO「真流水席」掀網戰
李連杰遭爆「換武僧心臟」！密友曝他回春「1關鍵」
台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」
其他人也在看
賴慧如傳「狂請假」惹劇組不滿賜死角色 電視台回應了！
【緯來新聞網】29歲藝人賴慧如從歌唱比賽起家後轉往戲劇發展，憑藉近年在多部本土劇中的表現逐漸嶄露頭角緯來新聞網 ・ 18 小時前
賴慧如新婚就遭8點檔「賜死」內幕曝光 不捨清空置物櫃！電視台回應了
台8女星賴慧如被爆出因經常請假，遭民視8點檔「賜死」，民視則回應：「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。」鏡報 ・ 18 小時前
戲裡是「反社會惡女」，戲外是「自律女神」！金裕貞《親愛的X》美貌封神，4大凍齡秘訣揭秘
然而，更令人驚嘆的是，在4K高畫質的近拍鏡頭下，金裕貞的肌膚狀態簡直無懈可擊，絲毫看不見瑕疵。她是如何在繁忙的拍攝中，依舊維持著「牛奶肌」與纖細的「螞蟻腰」？這份頂級女演員的自律清單，絕對值得所有女生筆記！《親愛的X》金裕貞保養方法：仔細卸妝金裕貞的「牛奶肌...styletc ・ 1 天前
女網紅「直播撞死路人」！竟「求粉絲斗內」放心理假
國際中心／李明融報導美國一名女網紅Tea Tyme（原名Ty Nesha）日前在開車直播時，造成一時分心撞到一名 59歲路人，最後導致對方不幸身亡。近日有網友發現，她竟然在網路上設立募款活動，希望粉絲能夠在她休「心理假」時能捐錢支持她，大批網友直呼太誇張，認為Tea Tyme根本沒反省。民視 ・ 18 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
普發一萬入帳備註寫「行政院發」！他一句話嗆爆沈伯洋
全民普發1萬首波今日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知。國民黨前發言人鄧凱勛表示，拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，當初造謠抹黑撕裂社會當大家失憶嗎？他更怒問綠委沈伯洋，行政院是不是也在配合大陸統戰？綠營民代是不是也在執行「終極窮台計畫」？中天新聞網 ・ 18 小時前
賴慧如八點檔被賜死！ 電視台親解原因
賴慧如12日被爆出八點檔《好運來》角色被賜死，先行領便當，對外說是有唱片錄製安排，不過據報導，其實是因為請太多假再加上大方打卡出遊，讓劇組相當頭痛。對此，民視做出回應。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
不斷更新／鳳凰減弱！登陸恆春半島 全台13日颱風假一次看
【緯來新聞網】受到颱風鳳凰影響，中央氣象署表示，鳳慌颱風已於今（12日）晚間7點40分自恆春半島登陸緯來新聞網 ・ 12 小時前
母愛扛了50年！8旬老婦照顧癱兒半世紀「絕望送他走」 法院判2年半建請特赦
台北市一名79歲劉姓老婦人照顧癱瘓兒子長達50年，卻因確診新冠肺炎無力照顧，心力交瘁下將兒子悶死，台北地院一審判處劉婦2年6月，但合議庭審判長歐陽儀、法官趙書郁、蕭淳伊認為老婦情堪憫恕，建請總統賴清德依赦免法規進行特赦。鏡報 ・ 15 小時前
白冰冰演民視八點檔再翻紅！自豪領銜冠軍地位 突喊「即將老去」感動一票人
四季線上／陳軒泓 報導「演藝圈大姐大」白冰冰早年以歌手身分出道，並曾前往日本發展，後來接觸多部電視歌仔戲的演出，開始跨足戲劇、主持、電影等多領域。出道至今超過50年的她，擁有豐富演...四季線上 ・ 1 天前
8點女星爆私事太多頻請假！慘遭編劇賜死 民視回應曝真相
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星賴慧如在6年內接演了5部8點檔，而今年29歲的她在劇中更是超齡演出，不只演出母親的角色，甚至還演到阿嬤。由於賴慧如不...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
李千娜也是921受災戶！鄰居家整排下陷 洗2個月戰鬥澡睡帳篷
【緯來新聞網】李千娜擔任公視《誰來晚餐16》第來賓，拜訪家住在台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享自緯來新聞網 ・ 13 小時前
台積電、聯發科 營運動能佳
台股11日開高走低，電子股拉回整理，投資專家點出，短線技術面修正情況下，建議關注第三季每股現金股利6元的台積電（2330）、聯發科（2454）等重量級權值股，有望在業績成長趨勢下，股價整理後再攻。工商時報 ・ 1 天前
鐵捲門被土石卡死！ 池碧宮地下室車輛泡泥海
宜蘭南方澳池碧宮地下室遭泥水淹沒，豪雨夾帶土石湧入，監視器畫面也曝光，汽車和機車慘成泡水車。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 19 小時前
高雄「天價自助餐」一個500元超越台北！ 網友看完菜色秒懂：被當成大戶
自助餐品項豐富，能夠一次補充蛋白質、澱粉，以及多種蔬菜，成為不少民眾購買三餐的首選，不過也不時因「價格」惹出爭議。近日高雄有民眾分享自己夾到「天價自助餐」的經驗，一個竟要價500元，貼文曝光後掀起熱議，有網友看完菜色後直呼「不敲你敲誰」。鏡報 ・ 16 小時前
胡瓜遊新加坡狂買 賴慧如同行變人體購物籃
來到新加坡剛好遇上榴槤季，胡瓜透過民間友人帶路，來到新加坡的榴槤王。胡瓜一看到榴槤不只大口狂聞香氣，還一連串的吃了三波不同品種的榴槤，吃到欲罷不能停不下來，完全陷在榴槤的世界裡。此趟旅程還有賴慧如加入，兩人大啖新加坡美食，吃的如癡如醉，胡瓜也想將這些美味...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前