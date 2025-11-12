賴慧如爆「私事多」遭賜死！民視「72字」回應了

娛樂中心／于士宸報導

29歲女星賴慧如擁有亮麗外型與火辣身材，近年憑《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等多部八點檔走紅。沒想到，不久前她在民視八點檔《好運來》中突然「領便當」下線，對外則表示是因有「其他工作安排」。不過今（12）日卻遭《鏡週刊》爆料，疑似因私事繁多、請假次數過多，讓劇組不堪其擾而被提前寫死。對此，民視稍早也出面強調「劇中角色的加入或離開，並非個人因素」，回應傳言了。

賴慧如《好運來》角色「蕭麗美」提前殺青了。（圖／翻攝自賴慧如臉書）





八點檔女星賴慧如9月在《好運來》中突然「被賜死」下線，令不少粉絲好奇背後原因。根據《鏡週刊》報導，八點檔演員的拍攝行程相當緊湊，往往得每日待命，直到隔天班表公布後才能安心休息。然而，賴慧如近來疑似因私事繁忙、身兼多職，除了固定參與胡瓜的外景節目外，7月時還曾請長假演出周遊監製的《她的一生》歌舞劇，頻繁請假的模式也讓外界猜測，她的角色遭提前寫死，是否與無法配合劇組拍攝行程有關。





賴慧如殺青後，利用休假空檔到新加坡旅遊。（圖／翻攝自賴慧如臉書）









賴慧如殺青後剪了一頭俐落短髮。（圖／翻攝自賴慧如臉書）





賴慧如近6年連續出演5部八點檔，卻在9月突然殺青，提前結束八點檔工作。結束拍戲後的她，也趁著休假時間轉換角色，剪了一頭俐落短髮，煥然一新的短髮造型獲得粉絲好評。然而，針對突然賜死角色原因，民視則回覆：「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素」，表示目前劇情方面採用多線發展、節奏緊湊形式呈現，後續更將迎來「關鍵反轉」，敬請觀眾持續鎖定。

原文出處：賴慧如遭爆「頻繁請假」提前領便當？民視「72字回應了」：並非個人因素

