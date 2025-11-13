賴慧如爆「私活多」被賜死？鬆口真實內幕：很認真完成工作

八點檔女星賴慧如。（圖／中時資料照）

女星賴慧如近年在八點檔累積亮眼成績，外型亮眼、身材火辣，流利口條與熟練演技讓她深受觀眾喜愛。不過，日前她在八點檔《好運來》中突然領便當，被傳疑似「遭劇組賜死」，引發外界熱議。對此，賴慧如透過社群澄清，下線原因是有其他工作安排，語氣淡定、心情坦然。

賴慧如13日首度在臉書發聲，淡定回應傳聞，並透露當天「真的沒發現有新聞，是朋友與粉絲提醒才知道」。她強調，自己一直以來都「很認真把自己的工作完成 ，也很認真的在過好自己的生活」，沒有太多額外感受，語氣中流露出對外界輿論的雲淡風輕。

賴慧如直言每個階段都有每個階段的任務，「好好生活，認真工作，該工作的時候全力以赴努力完成，該玩的時候也要放鬆心情」表示目前相當喜歡現在的自己，並以「嫉妒=別人活成你喜歡的樣子」作為貼文核心，暗示對於外界眼光早已看得開。她還笑說：「八點檔常常死後復活，有的還會變臉回來」，幽默回應「被賜死」的說法。

賴慧如最後也透露，自己正全力籌備第八張個人專輯，恢復歌手身分，「現在每天都在錄製新專輯，期待與大家見面。」貼文最後不忘感謝粉絲關心，並以「好好生活」作結，展現她以正能量迎接新階段的態度。貼文一出，粉絲則紛紛留言鼓勵：「慧如很會演，但也該適時的休息一下」、「多方位發展~很棒的生涯規劃」、「超期待新專輯，不知何時才能聽」、「加油！做最好的自己！」

