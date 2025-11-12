賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
記者宋亭誼／台北報導
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」
根據《鏡週刊》報導，八點檔演員多半都是每日待命制，演員需要等隔天的班表公布才能放心休息，但賴慧如私人行程繁多、頻繁請假，讓劇組在安排劇情與排班這部分壓力倍增。事實上，賴慧如平時除了需要配合胡瓜外景節目錄影，今年7月還請長假出演周遊監製的歌舞劇《她的一生》，加上賴慧如不時在社群高調打卡旅遊行程，讓劇組很是為難。
針對賴慧如頻繁告假八點檔遭賜死一事，民視稍早回應：「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」同時強調劇情目前多線並進、節奏緊湊，後續將迎來關鍵反轉，呼籲觀眾持續鎖定接下來的精彩發展。
賴慧如近6年連續出演5部八點檔，9月突然提前殺青、暫別八點檔的她，在社群宣布獻出29年第一次，挑戰出生到現在最短的髮型，賴慧如透露，她近年為了角色幾乎都是長髮造型，中途只有一部作品有剪過短髮，坦言剪掉長髮當下好像有點捨不得，但看了成品又覺得非常滿意，而她煥然一新的短髮造型也大獲網友好評。
