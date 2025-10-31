賴慧如現蹤婦產科疑有孕！ 她苦求「不要再問」親曝看診真相

四季線上／陳軒泓 報導

女星賴慧如剛殺青八點檔《好運來》戲份，近期趁著難得空檔出國旅遊，還剪掉留了好幾年的長髮，改變造型給自己帶來新氣象，也透露接下來會發行第8張個人專輯，目前已經展開錄製工作，讓粉絲們直呼期待。然而日前她突在社群分享前往婦產科看診的動態，令人不禁起疑是否有孕在身，對此她本人做出回應了。

賴慧如與國標舞老公劉家銘結婚2年，時常被問生子計畫（圖／翻攝賴慧如 Huiru Lai 臉書）

賴慧如在IG限動暴露看婦產科的行程，不過讓她苦惱的是在叫號時全診間的人用異樣的眼光看著她，賴慧如坦言：「我覺得藝名跟本名一樣最尷尬的事情就是看醫生」，她接著強調自己並沒有懷孕，呼籲大家不再問了，至於為何會去婦產科看診，她昨（30）日出席活動解釋，是因為經期不順，後來健康檢查發現泌乳激素過高，透露有罹患腦下垂體腫瘤的風險，為了調養好身體才會去婦產科諮詢，現階段則靠吃藥治療，目前暫時沒有生子計畫。

賴慧如分享看婦產科的烏龍趣事（圖／翻攝賴慧如 IG）

賴慧如也分享看婦產科時發生的趣事，提到當下有個媽媽帶著小孩跟她拍合照，對方熱情表示喜歡她的歌和戲，離開之前還跟她說：「放心我不會說出去的」，讓賴慧如察覺自己被誤會懷孕，想不到該名媽媽又補充說：「放心啦，我懂我懂」，整段對話讓賴慧如哭笑不得，事後發文表示：「謝謝大家的關心～去看婦產科並不代表我懷孕啦」。

