賴慧如現蹤婦產科被拍 驚爆身體出狀況急撇懷孕回應了

賴慧如日前去婦產科檢查被民眾巧遇。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手賴慧如日前去婦產科檢查被民眾巧遇，還被現場要合照，她今天出席唱片公司活動，受訪解釋：「我真的不是懷孕，是做健康檢查，因為泌乳激素過高，怕有腦下垂腫瘤。」透露因為指數過高，所以無法排卵，經期的時間也很混亂。

賴慧如今天與彭正、陳怡婷、郭婷筠 、曾瑋中等同門歌手，出席「唱出新世代傳唱台語好音樂」記者會，唱片公司也宣布電音教主「大芭比」安苡葳加盟新東家的好消息。

賴慧如日前去婦產科檢查被民眾巧遇。(記者陳奕全攝)

賴慧如與國標舞名師劉家銘今年補辦婚禮，暫時未有生小孩的規劃，她受訪透露要先把身體調養好，現階段靠吃藥控制，「先觀察三個月，測看看激素有沒有降下來，沒有的話就要轉新陳代謝科。」她身體機能壞掉，透露老公也很擔心。

廣告 廣告

前陣子賴慧如參加綜藝節目手還受傷，她放閃稱這幾天都在家洗「殘廢澡」，全靠老公幫忙，而她近來除了錄影工作，也開始錄製新專輯，預計明年就要發片。

【看原文連結】

更多自由時報報導

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

坣娜驚傳死訊享年59歲 圈內密友悲痛喊：不敢相信是真的

時空旅人？粿粿偷吃王子 他9個月前留下「神預言」網瘋朝聖！

59歲坣娜驚爆死因是胰臟癌 去年露面暴瘦一圈令人心疼

