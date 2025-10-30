賴慧如現蹤婦產科「遭疑懷孕」！本人露面鬆口了 揭老公1貼心舉動

記者徐珮華／台北報導

賴慧如2023年與國標舞老師劉家銘登記結婚，昨（29）日現蹤婦產科被粉絲巧遇，對方還神祕笑說「放心，我不會說出去的」，似乎誤以為她有喜。今日她出席唱片公司「時代創藝」記者會，受訪澄清沒有懷孕，而是因為健康檢查發現泌乳激素過高，為了備孕才前往婦產科諮詢。

賴慧如否認有孕在身。（圖／時代創藝提供）

賴慧如透露自己泌乳激素數值飆破百，而數值過高會抑制排卵，進而影響月經導致不孕，因此目前透過服藥控制，觀察3個月確認有無改善，否則就要轉往新陳代謝科治療。此外，她也有多囊性卵巢問題，被問到是否與拍攝八點檔作息紊亂有關，她表示不希望將問題歸咎於此，應該是長期壓力所致，老公也為此貼心傳了一大篇注意事項給她參考。

賴慧如被粉絲誤以為懷孕。（圖／翻攝自賴慧如IG）

而賴慧如日前錄製外景節目《綜藝大集合》時，意外被同為主持人的郭忠祐坐到左手而受傷，在老公協助下連續洗了5天的「殘廢澡」。至於早前傳出《大集合》因主持人胡瓜與電視台合約談不攏，恐怕將在明年停播；對此，她表示班底們並未多想，只希望節目能繼續下去，「《大集合》還是要有瓜哥在，才叫《大集合》。」

