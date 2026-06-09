賴慧如痛心「初戀男友」病逝淚崩 曝才跟傅子純相約看新房
【緯來新聞網】胡瓜領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將再度於北流開演，今（9日）帶著主持群康康、賴慧如、小禎及表演嘉賓現身記者會，然而提到近期民視當家小生傅子純的驟逝，胡瓜面露哀戚、坦言相當震驚，而與傅子純私交甚篤的賴慧如更是哭紅雙眼「他是很自律的人」。
賴慧如錯愕好友病逝傷心落淚。（圖／記者許方正攝）
傅子純的離世震驚演藝圈，社群平台滿滿其合作藝人哀悼文。胡瓜長年在民視主持，透露早前的節目《綜藝大贏家》傅子純就是初代魔王角色，每一關都表現很好，「身體很健康，印象最深就是（遊戲）『槓上開花』」。
後來節目收了，傅子純也專注在戲劇演出，不過每年除夕特別節目還是會與胡瓜碰面，「他在我印象是非常健康的一個孩子，我覺得是非常突然」。
賴慧如除了工作上的合作，私下與傅子純夫婦感情很好，最後訊息才停留在要去他新家拜訪。提到彼此交情，她講到哭：「我們感情真的很好，他是我第一檔戲的男友，剛進戲劇圈很幫助我。」
胡瓜不捨後輩離世。（圖／記者許方正攝）
回憶起拍戲片場，演員們有時會偷吃宵夜，但傅子純總是很「自律完全不吃」，上妝前還會按摩，為了呈現最好狀態，「聽到這個噩耗我們沒辦法接受，在我們心中，他一直都很健康」。
傅子純靈堂明日將開放親友弔唁，她會安排時間到場，另外有關傅太太的狀況，「他的一切事情，我們這些弟弟妹妹、哥哥姊姊都一直在幫忙，因為他老婆一個人的確辛苦，要處理很多事情，尤其他新家才剛好」。
她坦言，傅子純的老婆「心情還沒辦法平復」，但很努力要堅強處理這些事情，目前最重要是陪伴她及面對這些事情。至於您有是否安排輪班到其住處陪住，賴慧如表示：「我們會討論看怎麼輪班，事發當天高欣欣、兵家綺、方馨有去助念。」
傅子純人生謝幕。（圖／記者許方正攝）
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