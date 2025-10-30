賴慧如看婦產科被認出 急澄清：真的不是懷孕

賴慧如（中）因身體出狀況到婦產科就診。（圖／侯世駿攝）

賴慧如在IG限動分享自己去婦產科看診時，被許多民眾認出，而且用異樣眼光看著她，讓她苦笑說：「我覺得藝名與本名一樣最尷尬的事情就是看醫生！」今（30日）她與彭正、陳怡婷、郭婷筠 、曾瑋中等同門歌手出席記者會，被問到此事時大呼：「真的不是懷孕！」

今年賴慧如才與國標舞名師劉家銘補辦婚禮，不過到婦產科報到並非有好消息，而是做健康檢查，原來是她的泌乳激素過高無法排卵，導致經期很混亂，也擔心有腦下垂腫瘤。已經有一個女兒的她目前沒有做人計畫，希望能先把身體養好，表示要先觀察三個月，再測看看激素有沒有降下來，若沒有的話再轉新陳代謝科。

廣告 廣告

安苡葳加入新東家。（圖／侯世駿攝）

除了賴慧如，眾多同門歌手也齊聚一堂，唱片公司更宣布雙人電音組合「BOB芭比」的「大芭比」安苡葳成為旗下藝人，安苡葳透露這幾年有不少唱片公司與她接洽，直到去年在活動上遇到曾瑋中，才牽起這段緣分。她也說爸爸這幾年中風，媽媽非常辛苦，因此希望透過爸媽最喜歡的音樂傳達心聲。

曾瑋中與徐凱希合唱華語版〈必巡〉。（圖／侯世駿攝）

而曾瑋中演唱的〈必巡〉在YouTube突破4000萬次點擊，加上音樂串流平台的收聽量，堪稱近年最火紅的台語歌曲之一。公司趁勢推出華語版〈必尋〉，邀請徐凱希共同演唱，成為男女對唱版的歌曲，歌詞由金曲作詞人嚴云農量身打造，保留原曲的哀愁氛圍，兩人也在記者會上演唱此曲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿被帥尪痛揭偷吃王子形象重創 潔哥給翻紅1建議：不搞組合太可惜

快訊／原定明日開案！華固央北案接待中心大火 現場傳爆炸、屋頂垮

控訴粿粿出軌王子！范姜彥豐時隔一天再發聲 黑底白字文求情