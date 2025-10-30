賴慧如身體亮紅燈 老公幫洗殘廢澡

賴慧如、郭婷筠、彭正、陳怡婷、曾瑋中、安苡葳30日出席記者會。賴慧如表示近來身體亮紅燈，因為長期亂經、多囊性卵巢症候群，日前去婦產科看診，發現身體泌乳激素過高，可能導致腦下垂體腫瘤，目前吃藥治療中。

賴慧如與國標舞老師劉家銘婚後感情甜蜜，她笑說先前錄外景節目玩遊戲手部意外受傷，回家後發現手沒辦法動，甚至無法洗頭、洗澡，讓老公幫她洗殘廢澡5天，感謝老公無微不至的照顧，大方放閃。

她近年除演多部八點檔，還跟胡瓜、阿翔、籃籃等人一起主持《綜藝大集合》，被問胡瓜曾透露想收掉《大集合》，她希望不會發生這件事，「『大集合』要有瓜哥在才是大集合。」

郭婷筠和老公彭正、陳怡婷近來在中視《綜藝一級棒》當固定班底，郭婷筠日前在工作中唱一半突然喘不過氣，感到心臟疼痛，馬上緊急送急診幸好無大礙，郭婷筠昨表示老公很暖心，從急診回家後，老公早就準備泡腳水，「腳像是人的第2個心臟，他怕失去我。」

電音教主安苡葳（大芭比）宣布簽入新東家，預告明年發行新專輯，曾瑋中唱紅〈必巡〉成破億神曲，將攜手徐凱希推出國語版〈必尋〉。