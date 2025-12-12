賴慧如錯愕！不知胡瓜確定掰了《綜藝大集合》 周遊華麗現身救場

【緯來新聞網】賴慧如背著愛馬仕，牽著老公今晚（12日）出席高欣欣、李國超的婚禮，給出滿滿的祝福。不過。就在本日中午，胡瓜震撼宣布，不再主持民視24年長壽節目《綜藝大集合》，她一臉震驚、完全不知情，表示會「會盡力挽留他」。

周遊（左圖）、賴慧如（右圖左）現身婚禮。（圖／記者陳明中攝）

賴慧如與高欣欣因為國標舞結緣，認識多年也時常一起參加舞會，今晚帶著老公出席婚宴，給出祝福：「希望他們永浴愛河、天天開心、幸福快樂。」



但聽到胡瓜今表明不再繼續主持《綜藝大集合》一臉震驚，「他沒有不主持了吧？他只是沒有續約吧？真的假的，我不知道這件事情耶！我們知道他的合約到2026年1月31日，我們會盡力挽留他，他一定會留下來陪我們」，接著周遊登場、成功救場，結束話題。

周遊貴氣逼人。（圖／記者陳明中攝）

周遊突然間就出現了，佩戴著大大的鑽石項鏈，優雅地走到背板前，擺拍許多pose，老公李朝永隨後現身，兩人一碰頭就相擁，要甜死眾人，不免俗地擁吻彼此，算是教教高欣欣、李國超該如何維繫婚姻。



其實，周遊的兒子馮凱和李國超是非常好的朋友，但是正在拍戲沒辦法到場，所以帶著兒子的祝福，包了2萬元心意。周遊透露，新人們以前在拍她製作的戲時，都非常乖巧、認真，希望他們未來的婚姻生活能「飛龍在天、一飛沖天」。

胡瓜不主持《綜藝大集合》了！（圖／娛樂中心攝）

周遊（左）和李朝永又在放閃。（圖／記者陳明中攝）

