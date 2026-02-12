賴慧如《發發發》高空一字馬！「銀色抹胸」秀身材

娛樂中心／曾詠晞報導

2026除夕特別節目《民視第一發發發》將在2月16日晚間盛大登場。其中在「躍馬揚鞭慶豐年」的舞蹈PK單元中，藝人賴慧如挑戰自我極限，準備名為「御馬凌空」的震撼演出。這場媲美拉斯維加斯大秀的高難度表演共分三階段，不僅展現了精湛的國標舞技，更包含驚險的高空馬背特技。賴慧如在攝影棚半空中克服懼高症，完成多項專業動作，以此象徵其演藝生涯的重要里程碑，要與全台觀眾一同迎接新年。





賴慧如御馬凌空高難度表演。（圖／翻攝畫面）

賴慧如一襲鑲嵌紅黑亮片的透膚薄紗舞衣，在特製的飛馬上優雅旋身。（圖／翻攝畫面）

賴慧如除夕夜「御馬凌空」！克服懼高驚艷現身

表演首段，賴慧如穿著一襲鑲嵌紅黑亮片的透膚薄紗舞衣，在鋼鐵特製的飛馬裝置上於半空中懸掛，一頭浪漫的咖啡色長捲髮，伴隨她在高空中優雅旋身。儘管受訪時坦言道有「懼高症」，而這次表演時所穿的舞蹈專用的亮面褲襪其實很滑，她在高空中的每一個動作都是「步步驚心」。

賴慧如與老公劉家銘合作表演鬥牛特技國標。（圖／翻攝畫面）

賴慧如與老公劉家銘。（圖／翻攝畫面）

銀色戰甲特技國標！忍痛與另一半成就「完美錄影」

隨後在第二段表演中，賴慧如與老公劉家銘合作鬥牛特技國標，換上極具未來感的銀色鏡面戰甲裝，搭配俐落馬尾與閃著碎鑽的黑色透膚裙。其實第二段演出過程極其艱辛，她提到「老公也很辛苦要這樣扛舉我，我對自己發了數次脾氣，怎麼都沒做好」。由於許多動作需騰空飛起再落地滑行，練習十次就有八次重摔，所幸錄影當下完美發揮。

賴慧如將輕快的恰恰結合街舞，活力演出展現好自信笑容。（圖／翻攝畫面）

賴慧如期待透過這場視覺饗宴，與觀眾「闔家共舞迎新年」。（圖／翻攝畫面）

「銀色抹胸」熱力恰恰！邀全民除夕闔家共舞

最後一段演出轉為輕快的恰恰結合街舞，賴慧如換上銀橫條短裙與並將內搭換成超辣的「銀色抹胸」，搭配俏皮雙包頭與黑色護目鏡，大方展現好身材、美腿與自信笑容。賴慧如期待透過這場視覺饗宴，與觀眾「闔家共舞迎新年」。這場華麗的大秀將於2月16日除夕晚間播出，民視無線台18：30由幕後花絮搶先開場，19：00至01：00播出精彩內容；民視第一台則於20：00至02：00接棒延續精彩。

