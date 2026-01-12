賴打清新牌 醫律搶攻百里侯

身兼民進黨主席的賴清德總統（右）首度操刀九合一選舉提名。（本報資料照片）

身兼民進黨主席的賴清德總統首度操刀九合一選舉提名，積極布局在農曆年前完成大部分縣市長提名，不過，「賴系」人馬在熱戰區頻遭黨內攻擊，領導威信受到挑戰；反觀艱困選區，賴提名形象清新人選，雖是知名度不高的素人，但多為醫師、律師背景，顯然意在為民進黨培養未來政治新秀。

根據民進黨遊戲規則，非執政縣市由選對會徵詢、協調後，產生單一適當人選，再由主席提名經中執會通過後徵召。在賴布局下，宜蘭提名律師林國漳、南投推出醫師温世政、苗栗則由律師陳品安披掛上陣，3人雖是「素人出擊」，卻是民進黨起家骨幹族群中的律師及醫師身分。

首先，「民主聖地」宜蘭，賴清德推派新人選營造新氣象，由林國漳出線，主打法治、廉政與治理品質，試圖回應地方對制度信任的期待。

南投提名温世政挑戰現任南投縣長許淑華，賴清德「三顧茅廬」多次徵詢，雖然温世政立場深藍的父母一度憂心，但温強調，將以醫療專業、超越藍綠，最後仍決心回歸家鄉服務。

至於深藍票倉的苗栗縣，賴欽點律師陳品安，並以紐約市長曼達尼為例鼓勵，強調「讓市民活得下去」是勝選的核心承諾。

從這3縣市人選看來，雖難以撼動藍營現任優勢與派系力量，但賴清德明顯打算透過高難度選區的實戰，培養具公共論述能力的政治新星。

相形之下，高雄、台南、嘉義縣的民進黨鐵票區，卻在初選中廝殺慘烈，本周將以民調定輸贏，其中，高雄市誰出線？牽動民進黨內派系，未來如何整合歸隊，對賴清德是一項檢驗。

整體而言，民進黨2026百里侯人選，形同賴以總統級高度為參選人背書，也宣告在艱困選區，不再僅以派系平衡或勝選機率作為唯一考量，而是嘗試以專業形象重建選民的信任，就算這次選輸，也能讓中間選民耳目一新，至於台北市長最終由誰出征？更令人拭目以待。