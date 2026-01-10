賴批先審部分預算「為德不卒」藍委反轟：大吃法案自助餐

總統賴清德今（10）日指出，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，「但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」。對此，藍委牛煦庭表示，賴氣急敗壞指責在野，不僅無助於化解僵局，反而恰恰證明自己沒有能力解決問題。藍委王鴻薇也批，賴未積極與在野協調，卻反過來指責在野，才是真正失格。

賴清德今出席「2026 AI人才年會」，並在會前接受媒體聯訪表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，「但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒」，稱國家的總預算是環環相扣，希望以更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查。

對此，國民黨立委牛煦庭今透過影片回應指，賴應該好好想想，是誰先意圖用這些民生相關的預算來搞情緒勒索，誰才是真正的「為德不卒」，難道不是賴「大吃法案自助餐」的行政團隊嗎？

牛煦庭並指，立法院三讀通過了法案，行政院就應該要照章來執行，不應該吃自助餐，軍人加薪的法案早就已經過關，賴願意花上兆元去購買武器，為什麼規模百億的軍人加薪，到現在都不願意依法編列？

牛煦庭強調，台灣的退休警消公教一輩子為國家奉獻，而停砍退休待遇這麼簡單的事情，賴為何不願意予以照顧？就是因為立法院的法案，行政院拒絕依法編列預算，所以才導致預算僵局，「所以這一切僵局的開端，不就是因為行政團隊想要吃自助餐嗎？」而賴清德氣急敗壞指責在野，不但沒有辦法解決問題，反而恰恰證明自己沒有能力解決問題，且毫無格局。

王鴻薇也直言，在野黨在尋求努力，讓民生預算能夠先行付委審查，來解決包含TPASS、生育補助增加預算，能夠付諸實施，但是賴卻批評在野「為德不卒」。王也質疑，對於中央政府總預算，賴有努力找過在野黨能夠協調讓總預算通過嗎，賴說在野黨為德不卒，但是卻無所作為，不就是缺德了嗎？

