賴批如何相信鄭習會沒條件 鄭麗文反嗆軍購是為了換過境紐約？

國民黨主席鄭麗文27日出席「黨員Reset拓點計畫」，與新舊黨員會面座談。（陳薏云攝）

賴清德總統27日接受媒體專訪時說，在野黨擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統。以及國民黨擋國防預算，要如何相信「鄭習會」沒有條件？對此國民黨主席鄭麗文27日直言，國家的對等尊嚴，是不能夠輕易拿出來作為交換籌碼。賴清德別以小人之心度君子之腹，難道對美軍購也是會了交換出訪過境紐約？

鄭麗文今出席「黨員Reset拓點計畫」，會前受訪被問及鄭習會規畫，以及賴清德專訪的批評。鄭麗文說，賴總統是裝睡的人叫不醒，可是自己都非常有耐心的希望給他不斷的上課。因為畢竟，讓他聽懂如何解開兩岸之間的死結，對於我們區域和平，乃至於國家的安全都至關重要。

鄭麗文說，賴清德不管是真心或假意，不管是想要邀請習近平吃晚餐也好、喝珍珠奶茶也好，其實真正的關鍵，兩岸和平交流對談唯一的政治基礎，就是「九二共識、反對台獨」。更何況賴最近也正式的宣示沒有台獨的問題，不需要宣布台獨。所以其實賴總統願意承認九二共識，下架台獨黨綱，那相信賴清德跟習近平的見面也是可以期待的。

鄭麗文再說，希望賴總統不要惡意的帶風向，以小人之心度君子之腹。未來赴陸訪問，所有的行程都是公開透明，沒有任何的密室交易，更不可能出賣中華民國的利益。這麼做只有一個目的，就是希望能夠累積善意，化解兩岸現在兵凶戰危的氣氛。

鄭麗文大酸，賴總統一邊拒絕跟對岸交流，一邊指責在野黨的交流，甚至惡意扭曲這中間有什麼不可告人的交換。「請問賴總統，你去過境美國，難道你接受美國的軍事的預算也是跟美方有交換條件嗎？還是你根本連對方交換條件的資格都沒有，你只是的一味倒貼而已呢？你希望換來什麼？換來你個人能夠出訪過境紐約嗎？」

鄭麗文強調，國家的對等尊嚴，人民的福祉利益，是不能夠輕易拿出來作為交換籌碼。兩岸的交流是關乎區域和平以及世界的和平穩定，只要賴清德接受九二共識，下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能。

至於賴清德指責在野黨擁抱習近平，彈劾民選總統，鄭麗文則痛批，真是「黑白兜」，今天帶頭毀憲的是賴總統。造成憲政僵局的是賴總統。不需要再顧左右而言他，再甩鍋。問題都出在賴清德身上，之前民進黨陳水扁也當過總統啊，蔡英文也當了八年啊，那為什麼沒有被彈劾呢？為什麼賴清德第二年都還沒有做滿，就要被彈劾呢？

鄭麗文說，賴清捯應該要學會反省自己，問題癥結都來自於他藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本的ABC。所以不要再硬拗，不要再耍賴了。

鄭麗文說，國家不能再內耗、內鬥，中華民國憲法也不是賴清德的玩具，更不是便利貼、遮羞布。國民黨每一天都在奉行中華民國憲法的核心價值，賴清德每一天都在倒行逆施，破壞中華民國憲法的精神跟價值。「我真的很懷疑賴總統你有好好的把中華民國憲法拿出來，好好的看一下裡面的內容嗎？」

鄭麗文說，否則賴清德不會錯誤百出，引用錯誤、謬誤的理論、荒誕的行徑，讓全國陪賴受苦，讓國家停滯、百姓遭殃。所以賴總統，還是要回去好好的重新調整你的腳步，否則只有面臨全民的唾棄。

