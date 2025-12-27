賴批示停砍年金法聲請釋憲 藍委嘆：修理退休公教政治心態

國民黨立委許宇甄。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就立法院日前三讀攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，總統賴清德昨批示宜聲請憲法法庭判決及暫時處分。國民黨立委許宇甄今（27日）則主張，當年總統府年金改革委員會提出的版本就是「15年調降至最高所得替代率75%」，這屆立院的修法只是「停止調降退休金」，所得替代率最高為71.5％，並未逾越年改會與考試院當年的制度框架，本質上是「修正過度改革」。

總統府發言人郭雅慧昨說明的總統批示內容：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

但許宇甄指出，2017年《公教人員退休撫卹法》制定過程中，當年考試院提出的方案，是在總統府年金改革委員會討論基礎上形成，規劃為「15年調降至最高所得替代率75％」；民進黨立法院黨團版本則主張「15年調降至62.5％」，另有民進黨前立委段宜康提出「5年調降至62.5％」的激進版本，最終立法結果在民進黨人數優勢下，否決年改會意見，強勢通過「10年調降至62.5％」。

許宇甄強調，今年12月12日立法院修正通過的公教人員退撫制度，內容僅是「停止調降退休金」，所得替代率最高為71.5％，不僅明顯低於當年考試院所提出的75％上限，甚至仍低於原年改會的意見。換言之，這次修法並非推翻年金改革，而是回到一個更為合理、可被社會接受的制度，這才是真正符合比例原則與公平正義的調整。

許宇甄表示，當年考試院版本是經過年改會完整討論後提出，卻在立法院遭民進黨團大幅惡修，導致制度劇烈傾斜，引發退休公教人員的不滿。改革要做，但政府也不能犧牲誠信，更不能在政治算計下，對特定職群進行過度懲罰。本屆立院修法並未逾越年改會與考試院當年的制度框架，本質上是「修正過度改革」，而非否定改革，其正當性不容被政治化抹煞。

許宇甄指責，賴清德與行政院長卓榮泰顯然仍抱持「修理退休公教人員」的政治心態，並錯誤期待所謂「綠色大法官」能再次配合政治需求，否定國會多數所作成的年改修法決定。這種作法，不僅無視當年年改會的專業討論成果，更嚴重踐踏權力分立的基本界線。

許宇甄質疑，當年年金改革期間，大法官以釋憲宣告「調降軍公教退休金合憲」，理由在於立法政策裁量與財政永續考量；那麼，在今日由立法院依法決定「停止調降退休金」，難道反而會構成違憲？退休金「砍或不砍」，本質上屬於立法政策選擇，同時涉及人民權利保障的正當性判斷，並不存在灰色地帶，更不應由司法權越俎代庖。大法官的手，沒有理由、也不該伸到立法權來。

許宇甄進一步提醒，若本屆立法院的修法被指為違憲，那麼當年未採納考試院版本、而選擇更激烈調降方案的立法，同樣存在制度正當性疑義。不能因為民進黨提出的方案就被視為理所當然，在野黨提出的版本，經國會表決通過的修法，就被貼上違憲標籤，年改不能有雙重標準。

許宇甄嚴正呼籲，賴清德與卓榮泰應正視一個基本事實，公教人員長年支撐國家運作，承擔公共責任，理應獲得相稱的尊重與制度保障。唯有政府停止將基層文官與教師視為政治對立的對象，行政效率才能恢復，長期低迷的公務與教育體系士氣才能重建。不要再以政治操作製造仇恨，更不要濫用釋憲手段打壓特定職群；依法編列預算、尊重國會決定，讓公教人員取回應有的尊嚴與公道，才是負責任政府應有的態度。

