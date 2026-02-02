賴批藍白 喊話「全民評評理」 輿論炸鍋：32：0不就是了

賴清德曾嗆藍白沒有得到教訓，但2025年最新民意結果是大罷免32比0。（示意圖／資料照）

總統賴清德今(2日)喊話，中央總預算案卡關，但立院強行表決通過修正黨產條例等法案，希望全民評評理；他請立法院長韓國瑜發揮功能，儘速通過總預算及國防特別預算。藍營黨團砲轟賴發言錯誤百出，與名嘴無異只剩抹黑；網友直言「32：0就是評評理的結果」。

國民黨團書記長林沛祥直言轟賴清德，立法院三讀通過的法律，行政院選擇不編預算，一邊又急著要立院速審通過，這就好像餐廳端出沒煮熟的菜，卻怪客人吃太慢？這種惡質商家應該是要受到「全體消費者」（國民）給唾棄的，怎麼還敢大剌剌地說自己好棒棒？

國民黨團首席副書記長許宇甄痛批，賴清德今日的談話，完全沒有國家元首的高度，通篇發言是錯誤百出，甚至給正常的國會修法貼標籤，這種政治操作的手法，與政論節目的名嘴無異，只剩打嘴砲與抹黑，令人感到極度遺憾。

許宇甄指出，賴清德口中所謂的「國民黨再擁有黨產」完全是假議題，救國團非國民黨附隨組織，何來回歸黨產之說？至於《衛廣法》與《立法院組織法》的修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作的法治工程，絕非賴清德口中抹黑的「因人設事」。賴對總預算的發言根本是倒果為因、惡人先告狀，不去糾正卓榮泰內閣的違法亂紀，反而指責堅持法治底線的在野黨，這種態度才是國家空轉的最大元兇。

網友表示「關韓國瑜啥事？韓國瑜就是主持會議而已」、「32：0不就是評評理的結果」、「不是喔！不是這樣子的」、「行政院的職責是依據立法院立的法編列預算」、「這個竟然是我們的總統？我的天」、「國人評理有用，萊爾早下台了」、「這總統是民進黨的總統，根本不是台灣的總統」、「像個巨嬰，以為自己還是台南市長？」、「送一個不合法的預算要審什麼」。

