賴找韓「國政茶敘」 王金平：茶敘可以去、合不合憲不是誰說了算

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德要找立法院長王金平「國政茶敘」，但遭韓國瑜婉拒，前立法院長王金平今(13)日受訪表示，「茶敘是可以的」，但若要有主張，應經立法院議決。至於民進黨要以不副署反制立法院通過法律，王金平則說，「現在也不能說誰合憲，誰不合憲，誰就說了算」。

對於如何看待藍白通過年金改革法案，王金平受訪說，這個修改的內容怎麼樣他還不清楚，不便現在做任何的回應。至於所謂年改就是不要讓國庫破產，王金平則說，不要讓國庫破產的方法，項目也很多，所以每一項應該都提出來討論一下。

對於總統賴清德找韓國瑜下週一「國政茶敘」，但韓國瑜當晚就婉拒，媒體詢問如果現在是立法院長會不會去這個茶敘，王金平說，「茶敘是可以的，當然韓院長他沒有經過立法院的一個議決，將這個議決的結論來做他堅持的立場或者是他主張的立場的話，這樣是恐怕有問題的。所以還是他個人的選擇。如果是茶敘，當然去也可以，反正表示意見就好，也不能參與做任何的決議。因為任何的決議也是要立法院正式院會透過才算是真正的決議。」

對於執政黨可能以不副署方式反制，王金平說，「這個他有他們的看法，別人也有別人的看法，總是各有不同的意見。要怎麼處理，我想慢慢看看事情的發展，各界的一個討論。當然現在也不能說誰合憲，誰不合憲，誰就說了算。我看也不是這麼簡單。」

對於行政院長卓榮泰如果不執行法律的話會造成憲政危機嗎，王金平說，就看看兩院的互動，最後產生怎麼樣的一個結果好。

