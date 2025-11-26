賴投書喊增加國防預算 沈政男曝正解：兩岸和緩「不戰而屈人之兵」

總統賴清德以《我將提升國防預算以捍衛我們的民主》為題，投書《華盛頓郵報》，全文於今（26）日凌晨刊登。文中除表達對美國總統川普的感謝，並表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的國防預算。對此，精神科名醫沈政男則引用數據指，台灣安全並不是建立在國防預算的基礎，而是兩岸關係的緩和與提升，認為國防不只靠武器，更要靠嘴巴。

賴清德投書《華郵》，並在文中提及「感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，而國際社會也在川普政府追求『實力帶來和平』的理念下，變得更加安全。」沈政男26日在臉書發文認為，川普透過力量追求和平，追求的是錢，「川普讓國際社區更安全？俄烏停火了嗎？以巴衝突呢？」川普因為愛錢，退出許多國際多邊機制，將來如果世界出事，要談和更不容易。

廣告 廣告

沈政男也附上一張2024年總統競選政見公報，並說明提出「國防預算達GDP3%」的是前民眾黨主席柯文哲，賴清德當時只說「提升嚇阻防衛能力」，沈並指，「為什麼沒說？因為，川普還沒開口！」

「所以說，台灣明年國防預算超過3%，根本就是賴清德為了讓川普高興的做法，不在原來的政見規劃裡」，沈政男也反問，現在賴不是說大陸是境外敵對勢力，「既然這麼危險與急迫，就把國防預算提升到GDP的10%嘛！」

沈政男表示，台灣總預算約為GDP的10到12%，於是其他建設預算只剩1到2%，這樣能過日子嗎？沈也強調，「試問，國防預算達10%GDP，大陸就沒辦法封鎖台灣？」大陸的國放預算是台灣12倍，必要時當然可以增加。

「台灣的安全絕對不是建立在國防預算的基礎之上，而是兩岸關係的緩和與提升」，沈政男強調「不戰而屈人之兵」，認為國防不只靠武器，更要靠嘴巴。而光是國防預算達GDP5%，就會排擠大量其他建設預算，等於讓其他預算腰斬成一半，包括健保、長照、育兒、基礎建設等。

。

【看原文連結】