賴投書宣布1.25兆國防預算 楊植斗轟「提醒全世界投資人」：蠢到家

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％，以彰顯台灣捍衛民主的決心。國民黨台北市議員楊植斗認為，在台積電正式對羅唯仁提告，機密資料被洩露多少還未知的時刻，賴選擇向全世界展示風險，提醒投資者準備避險，實在是蠢到家。

楊植斗今（26）日在臉書表示，賴清德投書至《華盛頓郵報》是寫給全世界看的，由於日本最近「台灣有事」的發言，國際情勢緊張，賴清德才撰文表達會「持續對話」並「維持現狀」；不過楊認為，當國防預算節節增加時，全世界所看到的訊號，除了賴清德所謂「守護台灣民主的決心」外，還有兩岸積極備戰的風險，儘管賴說會尋求兩岸對話，但口惠而實不至。

楊植斗進一步指出，賴清德對在台陸配錯誤地引用國籍法，剝奪其參政權，把早已拿到身份證的陸配當敵人；另外，兩岸唯一的溝通平台雙城論壇，遭陸委會百般刁難，禁止上海市台辦副主任李驍東來台，楊表示，李對台一向友善，且也只是來參訪動物園而已。

楊植斗認為，賴政府國防預算是實打實地把錢給花了，兩岸對話卻空虛地像是放屁，只有備戰，沒有對話，徒有衝突，卻肖想和平；楊感嘆表示，當台積電正式對羅唯仁提告，機密資料被洩露多少還未知的情況下，賴選擇向全世界展示風險，提醒投資者準備避險，實在是蠢到家了。

《華盛頓郵報》刊登賴總統投書，賴在文中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％；強調台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

