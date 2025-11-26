賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？

國民黨立委許宇甄。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？

廣告 廣告

賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。

許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統川普示好？還是在替自己、替家人提前預留安全之路？

許宇甄批評，更諷刺的是，當賴總統忙著向美國展現配合度時，國內的軍人卻連依法應調升的薪資都領不到。賴政府不願編列明年度軍人加薪預算，造成中央政府總預算無法送審。對內吝嗇到連軍人的合法待遇都不願保障，對外卻豪氣到編列 1.25 兆元特別預算。這究竟是以國家利益為核心，還是以民進黨的利益為指標？

許宇甄再抨擊，賴清德不處理朝野僵局問題、不願與朝野對話，反倒忙著對國外投書刷存在感、做形象，如此治國方式，與歷史上石敬塘的「割地求榮」、袁世凱的「賣國求榮」的本質上完全相同。

許宇甄表示，更令人難以接受的是，國會多次詢問行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，兩人皆以「還在調整」為由，拒絕回答特別預算金額，彷彿這是最高軍事機密。然而，民進黨立委王定宇赴美訪問時卻提前爆雷，公開表示政府將編列約 1.3 兆元特別預算。如此重大軍購訊息竟由執政黨立委在海外散布，難道沒洩密疑慮？沒有國安風險？換成在野黨，恐怕早已遭民進黨全面圍剿，司法追殺。

許宇甄要求，賴清德須公開回答，軍事特別預算的總體藍圖與規劃在哪裡？財政紀律與永續承擔的機制何在？台灣為何必須先向美國報告？軍人加薪的預算何時補上？財劃法修法怠惰卻大手筆進行軍購，治國邏輯為何如此扭曲？

許宇甄強調，民主國家的根本是人民授權，而非對外國示忠。若賴清德想要強化國防，就應該站在國會殿堂，跟台灣人民講清楚，而不是把台灣的國防預算當成對美外交的籌碼。只有誠實向人民負責，而非優先向外國交心，執政者才有資格談國家安全與民主價值。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

把握好天氣！明起東北季風報到 清晨低溫下探12 度

賴清德投書全文》與美合作「和平必將勝利」！政府將提1.25兆國防特別預算