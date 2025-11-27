賴拋「2027武統台灣」被抓包偷改3字 郭正亮爆玄機

總統賴清德親自說明1.25兆國防特別預算，宣稱2027年中國大陸要武統台灣。但是總統府26日晚間緊急駁斥部分媒體稱賴清德「證實」中國大陸將於2027年攻台，是錯誤解讀。賴清德臉書PO文也被發現悄悄將原本「完成武統台灣為目標」，改成「完成武統台灣『的準備』為目標」。前立委郭正亮表示，明明就是錯誤，而且不是口誤，是文字就錯，坦白講不能說口誤。

針對賴清德原先2027大陸要武統台灣的說法。郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德那個不只有影片，他還同時發布臉書，而且他影片的修改與臉書修改也是同步的。明明就是錯誤，而且不是口誤，是文字就錯，因為嘴巴是跟著文字唸的，所以總統府要怎麼自我辯解，坦白講不能說口誤，根本就不對，所以他質疑這可能是他真正的想法。

郭正亮接著表示，不管是中國大陸或者美國，他們的講法都是2027年要具備武統的條件，至於主觀意願是否要武統，大家都是打個問號，結果賴清德竟然親口證實。他記不記得去年講過，他當選，兩岸發生戰爭的機率最低；美國總統川普說在他任內兩岸不會戰爭，直接打川普的臉，怪不得，他跟川普一直沒有接上。

郭正亮質疑，為什麼賴清德要現在講，因為要通過國防的特別預算，所以要有緊迫感。可是國防的特別預算8年400億美元，中國大陸一年的國防預算是2500億美元、你這樣就追得上？

