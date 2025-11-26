賴拋1.25兆「守護台海和平」 徐巧芯踢館開嗆：F-16V要不要先來一架

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，國民黨立委徐巧芯質問賴清德，怎麼沒有呼籲付款、但貨未到的武器要儘速來台灣？「F-16V買這麼久了，要不要先來一架」。

《華盛頓郵報》刊登賴總統投書，賴在文中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％；強調台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

廣告 廣告

賴清德26日在臉書發文表示， 面對前所未有的嚴峻情勢，政府研擬2大「守護民主台灣國家安全行動方案」，全力守護民主台灣，包括「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。他透露，政府將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」3大策略，達成3個階段性目標，依序是2027年前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力；2033年建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終目標是建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力，同時列出相關具體行動。

賴清德也喊話，守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能、也必須團結，才能守護國家，守護作為台灣人民的自由。國安團隊及行政部門會立刻展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力、民主防衛機制，為鞏固台灣安全及國家主權樹立無可動搖的基石。

而徐巧芯在賴清德的貼文留言，質問賴怎麼沒有呼籲付款、但貨未到的武器要儘速來台灣？「F-16V買這麼久了，要不要先來一架」，此外，海鯤號要開始罰錢，海測都沒有完成，更不用說交艦，要不要先做好？《軍人待遇條例》都通過了，為了讓離退人數減少、加入軍旅者提升，要不要先依法行政？

【看原文連結】