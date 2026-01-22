賴拒彈劾審查挨酸「跑去演講廢話」 網：講得好心虛

賴清德22日出席天下經濟論壇時表示，現在世局確實動盪，但台灣的春天來了，經濟新局已經打開。（黃世麒攝）

總統賴清德彈劾案21、22日舉行審查會，但賴透過總統便箋回應「立法院無直接向總統問責之權」，為不違憲因此不出席，引發質疑。藍委徐巧芯痛批賴不來參加重要的審查會，卻跑去其他地方演講無意義的廢話？粉專分享賴的講話影音，網友聽了傻眼直呼超心虛。

賴清德本次拒絕出席總統彈劾案審查會，過去也未曾兌現到立法院國情報告的承諾，粉專「刺綠酸水」挖出賴在2024總統大選政見辯論會的講話影片，只見賴清德當時右手按胸狀似起誓，強調：「不管是根據《憲法》，或是《立法院職權行使法》，總統都有義務，應立法院的要求，到國會去進行國情報告，接受立法委員的國情質詢！」

廣告 廣告

刺綠酸水還分享另一段致詞影片，賴清德說「（台灣）世界新聞自由指數亞洲第一名」，此時不明原因，賴清德突然語塞、結巴，「新聞...新聞可以...可以...」想了兩秒，才說「...要報啥就報啥...齁...這是新聞自由啊...」。

網友留言「我忍不住笑了」、「對呀，想關哪家就關哪家」、「那請問民主國家哪個國家關新聞台的」、「説謊還會結巴呢」、「自己說到心虛！」

藍委徐巧芯22日在總統彈劾案審查會痛批賴清德，她揶揄提到，此時此刻的賴清德正在其他的地方演講，說著沒有什麼意義的廢話。

粉專「政客爽」分享了賴清德致詞影片，賴說，「我相信每一個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百『發』（花）盛開，但是你只要聞得到...風中...風中傳來隱隱的香味，你就已經知道，春天已經來了！我要跟各位報告...台灣的經濟新局...已經打開。我們...不要遲疑！也不要...裹足不『全』（前），更不能走回頭路。我們應該...要有信心，啊？我們一定要有信心，團結向前！我們一定可以迎接更好的未來。」

政客爽直呼，賴清德自信滿滿的小學生式演講，表演「教你如何講話沒有一句重點」。

網友傻眼「空」、「陶醉在自己的世界」、「每次聽到他講團結就覺得噁」、「感謝我爸媽當年有逼我讀書」、「不知所云」、「講得真夠心虛的」、「聽君一席話，如聽一席話」、「幫翻譯：賣台不能走回頭路，台灣被我搞垮了，但大家還是要乖乖投民進黨」、「施施從外來，驕其妻妾」。

【看原文連結】