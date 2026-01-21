賴拒彈劾審查 朝野互槓

立法院二十一日審查總統賴清德彈劾案，因賴總統未到，在野黨在質詢台前設了賴總統的人形立牌，國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督選擇落跑、不敢面對全國民眾，呼籲一起來彈劾。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院二十一日進行總統賴清德彈劾案首場審查會，雖然被彈劾的賴總統缺席未到，但在野立委準備「賴皇帝」人形立牌備詢，朝野言詞交鋒不斷，藍、白立委指控賴總統藐視國會、逃避憲法責任，民進黨立委反批彈劾程序欠缺正當性，強調總統與立法院並無從屬關係。

彈劾案起因於行政院長卓榮泰未副署並公布財政收支劃分法修正案，藍、白黨團認為總統未依法公布法律，構成違憲失職，遂在立法院啟動彈劾程序。依規劃，十四日、十五日已舉行公聽會，二十一日、二十二日進行審查，預計五月再召開審查會，並於五月十九日進行彈劾案投票。

廣告 廣告

缺席的賴總統致函立法院長韓國瑜表示，依憲法法庭相關判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法所無之義務，為符合憲政分際，因此不予列席全院委員會。

審查會開始前，國民黨羅智強、民眾黨立委黃國昌等人將賴清德的人形立牌搬至會場，擺放於發言台兩側，強調此舉是象徵被彈劾人未到場說明，凸顯審查會的空位狀態。

國民黨團總召傅崐萁發言指出，賴清德未出席全院委員會，是對國會與民意的不尊重，並稱此舉是逃避憲法責任與國會監督。他強調，彈劾並非政黨鬥爭或個人恩怨，而是攸關中華民國憲政體制與民主法治的維護。

民眾黨團總召黃國昌則表示，立法院三讀通過法律後，總統依法負有公布義務，卻以行政院長未副署為由未行公布，已涉及違憲爭議。他指出，立法院依憲法行使彈劾權責無旁貸。

民進黨立委陳培瑜表示，彈劾案本身缺乏正當性，是政治操作與羞辱行為，依相關規定，總統不列席全院委員會並未違法。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，依憲政設計，行政院須向立法院負責，立法院若認為行政院未能回應民意，應循不信任案機制處理，而非直接以彈劾總統方式進行，認為藍、白作法已偏離憲政常軌。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。