賴拚2028將全力輔選陳亭妃？蔡正元曝謝龍介面臨極大挑戰

2026台南市長選舉，民進黨最終由立委陳亭妃勝過林俊憲，正式迎戰國民黨參選人謝龍介。謝昨也強調，台南市長選舉是總統賴清德2028年競選連任的保衛戰，他將進入戰鬥位置，和賴總統正面對決。對此，前立委蔡正元表示，賴相當看重台南市，必定會與現任台南市長黃偉哲全力輔選陳亭妃，而陳在台南基層長期扎根，對謝龍介來說也是一個極大挑戰。

針對台南市長選舉，蔡正元14日在節目《中天辣晚報》中表示，這一次陳亭妃的出線，謝龍介會比較辛苦一點，當然也有各種說法，第一個是陳並非賴的人馬，所以寧可讓謝當選，但蔡也認為這可能性並不高，「因為賴清德丟不起台南市」，所以會拚命幫陳做輔選。

蔡正元續指，第二個就是，雖然現任台南市長黃偉哲跟陳亭妃曾經競爭過，但黃若想要高升，他也要去保陳亭妃，這是一個很現實的問題。蔡也說，民進黨內就是有這種論功行賞的制度，也可以說是一種功績制度，但是不管如何，他們（民進黨）的升遷幾乎是跟這個都有關係的。

蔡正元也說，不過民進黨派系傾軋相當厲害，所以陳亭妃也不一定會得到黃偉哲或賴清德百分之百像在輔選林俊憲的力道，但是應該也不會太差。陳亭妃在台南基層經營實力，本身也沒有什麼派系，從市議員起便扎實經營，所以對謝龍介來講也是一個相當大的挑戰。

節目同場來賓、立委陳琬惠也表示，自己當時也問了一下台南的鄉親，大家也認為對於賴清德來說，其實2028才是重點，2026只是一個前哨戰，而綠營全力支持林俊憲，陳亭妃只有王世堅、陳水扁表態力挺，台南市長這一局，重要的還是在中間選民怎麼抉擇。

