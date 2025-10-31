賴挨轟防疫無作為害慘台灣豬

為強化非洲豬瘟邊境管制，台北關與防檢署桃園分署檢疫犬隊三十一日查緝快遞專區。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨三十一日在臉書貼文指出，中央政府防疫不力，是非洲豬瘟疫情防線失守的主因，批評總統賴清德「四大無作為」害慘台灣豬。

國民黨表示，第一，中央「大開國門、病毒入境不罰、免驗」。依現行法規，首次非故意輸入者不予處罰；而食藥署公告價值在一千美元以下且重量六公斤以內之物可免查驗，形同國門洞開。

第二，賴清德堅持開放廚餘養豬。雲林縣長張麗善先前為防範疫情，全面禁止廚餘養豬；卻遭批評「地方勿想到什麼就做什麼」，之後更稱禁用廚餘養豬恐導致「病毒流竄及傳播更容易」，形同為病毒開門。

第三，豬農蒸煮廚餘未上傳紀錄無罰則。中央要求業者每天上傳照片或影片；但對未上傳者未設罰則，地方僅能勸導輔導，無法有效約束。

第四，無症狀病豬無強制篩檢ＳＯＰ。立法院質詢中揭露，農業部迄今未訂強制篩檢標準作業程序，僅稱將研擬更完善ＳＯＰ，待疫情爆發後才補改規定，屬亡羊補牢。

國民黨強調，境外病毒不會憑空出現在台中，從國門開放、標準鬆散，到中央堅持廚餘養豬與缺乏篩檢機制，層層漏洞皆為防疫破口，民進黨應正視問題、負起責任，而非一再甩鍋推諉。