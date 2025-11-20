賴挺日本水產 郭正亮喊莫名其妙：台灣漁民怎麼辦？

日本首相高市早苗日前在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在19日宣布停止進口日本水產品，而在20日，總統賴清德在臉書等社群平台貼出日本料理午餐照、力挺日本水產品。對此，前立委郭正亮質問，大陸1年約購買價值870億日圓的日本水產，如果真的花這筆錢買日本水產，台灣的漁民怎麼辦？

日本共同社報導，大陸19日上午透過正式外交管道向日方通報，將暫停進口日本水產品，相關人士稱，「中方主張有必要就福島第一核電站處理水進行監測」，此舉被解讀為針對高市早苗「台灣有事論」的反制措施。而賴清德20日在臉書、X等社群平台貼出日本料理午餐照，並表示，今天的午餐是壽司和味噌湯，他並在貼文中標註，這當中有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。

廣告 廣告

針對賴清德吃日本生魚片的貼文，郭正亮20日在其主持節目《亮話天下》質問，大陸1年約購買價值870億日圓的日本水產，如果真的花這筆錢買日本水產，台灣的漁民怎麼辦、要怎麼過日子？台灣人又能吃多少？「你到底在幹什麼？簡直莫名其妙」。他並直言，日本進口的水產比台灣的貴，大家當然要吃新鮮、美味，價格又便宜的台灣水產。

而除了郭正亮，作家「漂浪島嶼」20日也在臉書發文諷刺，賴清德的一盤海鮮無法助日，要幫忙就要作足作滿，大陸停止購買870億日圓的日本水產，台灣要設法消化，作作樣子吃些宣傳，無助日本抗中，「萬一經濟損失過大，日本撐不住，台灣有事再改口，台灣就是聯防戰略失敗」。

【看原文連結】