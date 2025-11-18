賴捧沈伯洋 他揭「複製陳時中」手法：和韓國瑜捉對廝殺

楊植斗認為，綠營大咖紛紛力捧沈伯洋(左)，很可能是想複製陳時中(右)模式。（合成圖／示意圖）

民進黨2026佈局各界關注，前聯電董事長曹興誠日前點名，建議徵召綠委沈伯洋參選台北市長，連總統賴清德也疑似在拉抬沈伯洋聲勢。藍營議員舉政委陳時中為例，認為沈選台北市長的可能性愈來愈大。粉專以「陳時中模式」形容這波帶風向，網友則直呼只會再輸一次。

「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」國民黨台北市議員楊植斗17日發文提到，Covid-19新冠疫情發生前，沒有人認識陳時中，後來他每天開記者會，民進黨賣力吹捧，他才獲得大眾關注，取得競選台北市長大位的門票。

楊植斗表示，沈伯洋被對岸發佈追捕令，賴清德多次要求立法院長韓國瑜表態，也是為了幫沈伯洋架舞台，看民調能否有起色。沈伯洋在市政上的履歷為零，但民進黨的支持者並不在意，在民進黨心中，只要足夠「抗中保台」，就有資格與藍白一搏。

楊植斗指出，由於對岸揚言追捕，沈伯洋收獲了不少抗中紅利，還得到曹興誠的支持。賴清德有可能認真在考慮，只要聲量和民調有起色，真的不排除讓沈伯洋出來選台北市長。賴清德第一次要求韓國瑜表態時，韓吐嘈「自己生病叫別人吃藥」；賴清德不厭其煩再度點名韓院長，目的就是為了讓沈伯洋和韓國瑜「捉對廝殺」，蹭韓院長的政治能量。

楊植斗直言，對賴清德的盤算，韓國瑜最好的解法，就是不再予以回應。「沈伯洋繼續跳樑，我們還有很多正事得忙！」

6.3萬追蹤的粉專「刺綠酸水」PO出陳時中2022年爭議性的公廁政見宣傳畫面，把四叉貓替換成沈伯洋，設計對白「黨要我選，我就去選！」與陳時中當年參選口號「責任來，我就扛」異曲同工，刺綠酸水直呼：藍議員曝賴想複製「陳時中模式」。網友表示「肯定再大輸一場！」

楊植斗18日發文質疑，昨天的沈：戰士很難選擇戰場。今天的沈：選舉目前不在規劃內。「這種人就是嘴砲厲害，上戰場第一個跑的！」

