賴接受紐時專訪 吳子嘉怒揭正確答法：說幫助大陸經濟「大家昏不昏倒」？

總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。針對賴清德提及，台灣很樂意幫助中國大陸、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。媒體人吳子嘉表示，台灣要幫中國大陸搞好經濟？大家聽完昏不昏倒。中國大陸經濟量體是全世界第二大，GDP是20兆美元，台灣不到1兆美元，要怎麼幫助？

針對《紐時》提問賴清德，如何看待當前烏克蘭的局勢，以及美國在其中所扮演的角色？吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中表示，針對烏克蘭的局勢問題，他建議回答，全世界現在最希望、用行動關心俄烏戰爭，希望停火的人就是美國總統川普。也就是說，川普跟美國是唯一希望停火的國家，這是最好的觀點，可以拍到川普馬屁。他質疑，我們總統是一個草包，居然這麼好的問題不會回答。

《紐時》還提問，川普總統曾表示，他希望未來幾年美國能在台灣協助下，製造全球 40% 到 50% 的半導體晶片，這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？吳子嘉表示，好笑的是，賴清德居然告訴大家，台灣半導體產業是全世界共同的資產；川普總統希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，我們也很樂意協助。吳子嘉認為，你把國家半導體產業掏空到美國去，然後樂意協助美國，還幫你訓練員工，怎麼會有這種回答方式。

《紐時》更提問，如何看待中國大陸現在的經濟？賴清德回應稱，台灣很樂意幫助中國大陸、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。吳子嘉指出，中國大陸經濟量體是全世界第二大，GDP是20兆美元，台灣要幫中國大陸改善經濟，台灣不到1兆美元，這要怎麼幫助？他想像不出來。你提到輝達的時候，還罵他不要出口給人家；結果突然間語出狂言，台灣很樂意幫助中國大陸、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。台灣要幫中國大陸搞好經濟？大家聽完昏不昏倒。

