賴推薦鍾理和小說 口誤稱《異鄉人》 謝寒冰嘆1事很可怕

賴清德28日出席全國客家日活動致詞時，引述作家鍾肇政名言「沒有客家話就沒有客家人」，強調語言是文化的根、族群的力量。然而賴跟大家推薦鍾理和的作品《原鄉人》時，卻口誤說成《異鄉人》。媒體人謝寒冰直呼，應該是有幕僚幫他擬了稿子，可是賴每次都喜歡脫稿演出，然後就愈講愈離譜，經常張冠李戴、指鹿為馬！

賴清德28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，談及客家文化推廣，賴特別向現場來賓推薦鍾理和的作品，但他卻將書名《原鄉人》口誤說成《異鄉人》（法國作家卡繆的作品）。他表示這部作品深刻探討客家認同議題，已被拍成電影，內容精彩動人。賴強調，自己因喜愛此書，曾親自前往鍾理和紀念館參訪，對作家的生命故事深感敬佩與感動，鼓勵大家人手一本閱讀。

14萬追蹤的粉專「政客爽」PO出賴清德致詞影片，畫面中賴竟連續口誤3次，政客爽直酸：「萊爾校長驚人發現！法國作家竟是客家人？」

謝寒冰29日在《大新聞大爆卦》節目直言，其實應該是有幕僚幫他擬了稿子，可是賴每次都喜歡脫稿演出，然後就愈講愈離譜，所以就會發覺他經常張冠李戴、指鹿為馬！

謝寒冰指出，實際上賴清德現在賣的這帖藥叫「抗中保台」，他是真心相信這一套！最近民調認為行政院長不副署「可以」的人多少？26.7％。

謝寒冰表示，看賴最近一連串的睜眼說瞎話，他舉例，他從來沒聽過國民黨誰倡議「一中同表」，為什麼賴會得出這種結論？

