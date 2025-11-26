賴推1.25兆國防預算 AIT喊挺：支持快速取得不對稱戰力

民進黨籍總統賴清德投書《華盛頓郵報》，宣布大幅增加台灣的國防預算，賴亦於今（26）日召開記者會說明。美國在台協會（AIT）處長谷立言也就此事回應，美國在台協會對此表示歡迎，認為無論優先追求維護台灣的民主與市場經濟，或促進兩岸對話的條件等，提升台灣防衛能力都是必要前提。

針對賴清德宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，AIT今日在臉書發表處長谷立言的回應，美國在台協會對此表示歡迎。谷立言說，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

「台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令我深受鼓舞，」谷立言表示，正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事，「今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

