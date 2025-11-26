賴推1.25兆拚國防 王鴻薇嗆「軍購延宕狀況太離譜」：一定嚴審

賴清德總統今（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並親上火線舉行記者會宣布，預計在未來8年投入1兆2千5百億元的國防經費。國民黨立委王鴻薇表示，軍購和國造潛艦的延宕狀況太離譜，強調「1.25兆特別預算送進立法院，我們一定嚴審」。

賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算，預計8年投入1.25兆的經費，以及公布2項行動方案；另外，賴在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

對此，王鴻薇今在臉書表示，絕對支持花錢提升國軍的實力，但到目前為止，軍購和國造潛艦的延宕狀況已經太過離譜，花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但至今連一架的影子都沒看到；另外，包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。

王鴻薇也提及，國造潛艦海鯤號一艘要花500億，原定9月的海測確定跳票，11月交艦更是不可能，但日本的「蒼鯨號」只花148億已經下水，2027年就要服役；王說同樣受到美國壓迫提高國防預算，日本不過同意2027將達GDP的2％，韓國則是承諾2035年之前達GDP3.5％，台灣為何要迫不及待的舉債大幅擴張國防預算？到底有什麼底氣比日本和韓國還要大方？

王鴻薇最後也嗆聲，1.25兆特別預算送進立法院，一定會嚴審，也要求賴政府，立法院已經通過的軍人加薪必須要依法編列，否則花大錢軍購，東西不來，就算來了，軍人也不夠，這樣亂花錢亂編預算跟錢丟水裡沒兩樣。

